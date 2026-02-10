Polizei deckt Nazi-Shop in Deutschland auf

Unter anderem sollen die Verdächtigen rechtsextreme Musik verkauft haben. Auch sollen sie Szeneartikel mit verfassungswidrigen, rechtsextremen Symbolen oder Motiven von terroristischen beziehungsweise verbotenen Organisationen angeboten haben. Darunter waren den Angaben nach etwa Artikel mit Motiven der verbotenen Gruppen „Blood & Honour“ und „Combat 18“. Auch Verstöße gegen das Waffengesetz sowie der Handel mit verbotenen Dopingmitteln und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln stehen im Raum.