Austrias Eder: „Möchte jetzt voll angreifen!“

Für Austria Salzburgs Moritz Eder ist die laufende Vorbereitung wichtiger denn je. Der Verteidiger musste fast die ganze Herbstsaison verletzungsbedingt zusehen und kämpft sich derzeit zurück zu alter Stärker. Mit der „Krone“ sprach der gebürtige Zeller über den aktuellen Stand der Dinger.
„Wenn er fit ist, dann ist er ein unglaublich wichtiger Spieler für uns und bringt viel Qualität mit“, sagte Austria Salzburgs Cheftrainer Christian Schaider nach dem enttäuschenden 2:2-Unentschieden im Test gegen Grödig über Verteidiger Moritz Eder.
Der 22-Jährige laborierte in der Herbstsaison an einem Syndesmosebandriss im Knöchel und fiel satte dreieinhalb Monate aus. Nur in den letzten drei Partien im Herbst der laufenden Zweitliga-Saison stand der Rechtsverteidiger auf dem Platz. Und sammelte Einsatzminuten. „Ich bin froh, endlich wieder fit zu sein und möchte jetzt wieder voll angreifen“, gibt sich der gebürtige Zeller kämpferisch.
Jetzt geht es darum, mit vielen Einsätzen Spielpraxis zu sammeln und zu meiner alten Form zurückzufinden.
Moritz EDER, Austria Salzburg
Die Pause tat Eder gut. Mit seiner Entwicklung ist er schon einigermaßen zufrieden. „Jetzt geht es darum, mit vielen Einsätzen Spielpraxis zu sammeln und zu meiner alten Form zurückzufinden. Dann bin ich zuversichtlich, dass ich mich bald wieder gut präsentieren kann“, ist der Pinzgauer überzeugt.
Mit dem mageren Testspiel-Auftritt am Samstag war er nicht ganz zufrieden. „Teilweise haben wir die Dinge gut umgesetzt, teilweise aber auch nicht“, gab er zu, kritisierte aber auch die Platzverhältnisse am Kunstrasen. „Wir waren schon etwas überrascht über den Platz. Natürlich darf das aber auch keine Ausrede sein, dass wir hier nur 2:2 gespielt haben“, stellte er klar.
Moritz Eder: „Sind gut vorbereitet“
Kommendes Wochenende steht für die Violetten noch ein letzter Test an, dann wartet schon der Frühjahrsauftakt bei Rapid II. „Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um die Abläufe einzustudieren. Der letzte Test ist dann schon noch wichtig. Insgesamt glaube ich aber, dass wir gut vorbereitet sind. Wir können zuversichtlich in Richtung Auftakt blicken.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.