Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach langer Pause

Austrias Eder: „Möchte jetzt voll angreifen!“

Salzburg
09.02.2026 11:00
Will wieder glänzen: Austria-Verteidiger Moritz Eder (re.).
Will wieder glänzen: Austria-Verteidiger Moritz Eder (re.).(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Für Austria Salzburgs Moritz Eder ist die laufende Vorbereitung wichtiger denn je. Der Verteidiger musste fast die ganze Herbstsaison verletzungsbedingt zusehen und kämpft sich derzeit zurück zu alter Stärker. Mit der „Krone“ sprach der gebürtige Zeller über den aktuellen Stand der Dinger. 

0 Kommentare

„Wenn er fit ist, dann ist er ein unglaublich wichtiger Spieler für uns und bringt viel Qualität mit“, sagte Austria Salzburgs Cheftrainer Christian Schaider nach dem enttäuschenden 2:2-Unentschieden im Test gegen Grödig über Verteidiger Moritz Eder.

Lesen Sie auch:
Trainer Christian Schaider hat mit seiner Austria noch einiges zu tun.
Nur 2:2 gegen Grödig
Schaider: „Das war sicher nicht das Gelbe vom Ei“
07.02.2026

Der 22-Jährige laborierte in der Herbstsaison an einem Syndesmosebandriss im Knöchel und fiel satte dreieinhalb Monate aus. Nur in den letzten drei Partien im Herbst der laufenden Zweitliga-Saison stand der Rechtsverteidiger auf dem Platz. Und sammelte Einsatzminuten. „Ich bin froh, endlich wieder fit zu sein und möchte jetzt wieder voll angreifen“, gibt sich der gebürtige Zeller kämpferisch.

Zitat Icon

Jetzt geht es darum, mit vielen Einsätzen Spielpraxis zu sammeln und zu meiner alten Form zurückzufinden.

Moritz EDER, Austria Salzburg

Die Pause tat Eder gut. Mit seiner Entwicklung ist er schon einigermaßen zufrieden. „Jetzt geht es darum, mit vielen Einsätzen Spielpraxis zu sammeln und zu meiner alten Form zurückzufinden. Dann bin ich zuversichtlich, dass ich mich bald wieder gut präsentieren kann“, ist der Pinzgauer überzeugt.

Mit dem mageren Testspiel-Auftritt am Samstag war er nicht ganz zufrieden. „Teilweise haben wir die Dinge gut umgesetzt, teilweise aber auch nicht“, gab er zu, kritisierte aber auch die Platzverhältnisse am Kunstrasen. „Wir waren schon etwas überrascht über den Platz. Natürlich darf das aber auch keine Ausrede sein, dass wir hier nur 2:2 gespielt haben“, stellte er klar. 

Will wieder zurück zu alter Stärker: Austria-Verteidiger Moritz Eder.
Will wieder zurück zu alter Stärker: Austria-Verteidiger Moritz Eder.(Bild: Austria Salzburg)

Moritz Eder: „Sind gut vorbereitet“
Kommendes Wochenende steht für die Violetten noch ein letzter Test an, dann wartet schon der Frühjahrsauftakt bei Rapid II. „Wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, um die Abläufe einzustudieren. Der letzte Test ist dann schon noch wichtig. Insgesamt glaube ich aber, dass wir gut vorbereitet sind. Wir können zuversichtlich in Richtung Auftakt blicken.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
„Gewaltsamer“ Überfall
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Düstere Wolken hängen derzeit über dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street ...
Epstein-Affäre
Nun rollt weiterer Kopf in britischer Regierung
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
276.906 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
267.212 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
140.673 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf