Austrias Eder: „Möchte jetzt voll angreifen!“

Mit dem mageren Testspiel-Auftritt am Samstag war er nicht ganz zufrieden. „Teilweise haben wir die Dinge gut umgesetzt, teilweise aber auch nicht“, gab er zu, kritisierte aber auch die Platzverhältnisse am Kunstrasen. „Wir waren schon etwas überrascht über den Platz. Natürlich darf das aber auch keine Ausrede sein, dass wir hier nur 2:2 gespielt haben“, stellte er klar.