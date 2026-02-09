Schnalzer-Favorit: „Man gönnt Sieg auch anderen“

So stark wie nie war dabei heuer die Konkurrenz: Mit 154 Schnalzergruppen hat es in der allgemeinen Klasse einen Anmelderekord gegeben. „Von beiden Seiten sind genug Passen da, die das gewinnen können“, sagt Siezenheims Obmann Bernhard Allerberger vor Ort zur „Krone“. „Wir wünschen uns den ersten Platz natürlich wieder, aber man gönnt den Sieg auch den anderen. Man weiß ja, was dahintersteckt.“ Gewonnen hat heuer Ainring VI vor Ainring I und Ainring V. Siezenheim landete Platz vier.