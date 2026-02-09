Schnalzer-Favorit: „Man gönnt Sieg auch anderen“

So viel Passen wie noch nie maßen sich beim Rupertigaupreisschnalzen in Kirchanschöring. Als Favorit trat dort Vorjahressieger Siezenheim II gegen Gruppen aus dem Flachgau und dem benachbarten Bayern an. Teilnehmen darf allerdings nur, wer aus dem historischen Rupertiwinkel kommt.
Ausnahmezustand in Kirchanschöring: Im benachbarten Bayern wurde am Wochenende das 71. Rupertigaupreisschnalzen ausgetragen. Passen beiderseits der Landesgrenzen ritterten hier erneut um die Wandergoaßl. Diese hat 2025 ihren Weg nach Salzburg gefunden, genauer: in die Hände der Pass Siezenheim II.
So stark wie nie war dabei heuer die Konkurrenz: Mit 154 Schnalzergruppen hat es in der allgemeinen Klasse einen Anmelderekord gegeben. „Von beiden Seiten sind genug Passen da, die das gewinnen können“, sagt Siezenheims Obmann Bernhard Allerberger vor Ort zur „Krone“. „Wir wünschen uns den ersten Platz natürlich wieder, aber man gönnt den Sieg auch den anderen. Man weiß ja, was dahintersteckt.“ Gewonnen hat heuer Ainring VI vor Ainring I und Ainring V. Siezenheim landete Platz vier.
Traditionellerweise dürfen bei dem Bewerb nur Gruppen aus dem historischen Rupertiwinkel teilnehmen. Also Passen aus den Gemeinden entlang der Saalach und der Salzach auf österreichischer und deutscher Seite.
Neben den zahlreichen männlichen Teilnehmern, wird das Brauchtum auch bei jungen Frauen immer beliebter. So ist die bayerische Pass Högl V ausschließlich weiblich besetzt. „Wir sind elf Mädels und fördern das Brauchtum aus Freude am Schnalzen“, verraten sie.
Ebenfalls stark vertreten war die Jugend. 94 Passen haben dabei am Samstag ihr Können bewiesen. Gewonnen hat hier klar Ainring I.
