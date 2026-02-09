Vorteilswelt
Brauchtum in Salzburg

Schnalzer-Favorit: „Man gönnt Sieg auch anderen“

Salzburg
09.02.2026 09:00
Die Schnalzer von Gois IV und ihre Kollegen aus dem Flachgau waren stark vertreten.
Die Schnalzer von Gois IV und ihre Kollegen aus dem Flachgau waren stark vertreten.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

So viel Passen wie noch nie maßen sich beim Rupertigaupreisschnalzen in Kirchanschöring. Als Favorit trat dort Vorjahressieger Siezenheim II gegen Gruppen aus dem Flachgau und dem benachbarten Bayern an. Teilnehmen darf allerdings nur, wer aus dem historischen Rupertiwinkel kommt.

Ausnahmezustand in Kirchanschöring: Im benachbarten Bayern wurde am Wochenende das 71. Rupertigaupreisschnalzen ausgetragen. Passen beiderseits der Landesgrenzen ritterten hier erneut um die Wandergoaßl. Diese hat 2025 ihren Weg nach Salzburg gefunden, genauer: in die Hände der Pass Siezenheim II.

2025 knappe Nummer eins, ist Siezenheim II heuer als Favorit ins Rennen gegangen.
2025 knappe Nummer eins, ist Siezenheim II heuer als Favorit ins Rennen gegangen.(Bild: Markus Tschepp)

So stark wie nie war dabei heuer die Konkurrenz: Mit 154 Schnalzergruppen hat es in der allgemeinen Klasse einen Anmelderekord gegeben. „Von beiden Seiten sind genug Passen da, die das gewinnen können“, sagt Siezenheims Obmann Bernhard Allerberger vor Ort zur „Krone“. „Wir wünschen uns den ersten Platz natürlich wieder, aber man gönnt den Sieg auch den anderen. Man weiß ja, was dahintersteckt.“ Gewonnen hat heuer Ainring VI vor Ainring I und Ainring V. Siezenheim landete Platz vier.

Traditionellerweise dürfen bei dem Bewerb nur Gruppen aus dem historischen Rupertiwinkel teilnehmen. Also Passen aus den Gemeinden entlang der Saalach und der Salzach auf österreichischer und deutscher Seite.

Der Dreijährige Matthias übt schon fleißig mit der Goaßl.
Der Dreijährige Matthias übt schon fleißig mit der Goaßl.(Bild: Markus Tschepp)

Neben den zahlreichen männlichen Teilnehmern, wird das Brauchtum auch bei jungen Frauen immer beliebter. So ist die bayerische Pass Högl V ausschließlich weiblich besetzt. „Wir sind elf Mädels und fördern das Brauchtum aus Freude am Schnalzen“, verraten sie.

Ebenfalls stark vertreten war die Jugend. 94 Passen haben dabei am Samstag ihr Können bewiesen. Gewonnen hat hier klar Ainring I.

Salzburg

