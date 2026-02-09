Arbeitslosenzahlen stiegen in Salzburg stark an

Der Jänner markiert auch heuer den Höhepunkt der Arbeitslosigkeit. In der Stadt Salzburg waren Ende des Monats 5.844 Personen ohne Job, um 4,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. Inklusive Schulungsteilnehmern lag die Zahl bei 6.764, die Arbeitslosenquote beträgt 8,0 Prozent und damit 0,3 Punkte mehr als im Vorjahr. Salzburgweit liegt sie bei 5,2 Prozent, im Österreichschnitt bei 8,8 Prozent.