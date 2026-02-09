Super-Adler Kraft: „… dann höre ich auf“

2030 finden Spiele in Frankreich statt. Inwieweit dürfen sich deine Fans Hoffnungen machen, dass du dann wieder mit dabei bist?

Das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt ein bisserl skeptisch. Zugleich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es sicher nicht bin. Wenn es mich nicht mehr juckt oder wenn es nicht mehr funktioniert, dann höre ich auf. Enn ich aber Spaß habe und daheim alles passt, ich zudem immer noch bei der Musi bin – wieso nicht?