„Schwer für uns!“

Krise bei Volleyballerinnen kommt zur Unzeit

Salzburg
09.02.2026 14:30
Für Özge Ekiz (Nr. 6) und Co. läuft es derzeit nicht so wirklich.
Für Özge Ekiz (Nr. 6) und Co. läuft es derzeit nicht so wirklich.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Bei Salzburgs Bundesliga-Volleyballerinnen ist derzeit richtig der Wurm drin! Die Mozartstädterinnen warten in der Liga mittlerweile seit vier Partien auf einen Sieg. In den letzten beiden Duellen gegen Klagenfurt und am Samstag bei Eisenerz blieb man sogar ohne einen einzigen gewonnenen Satz.

Über die Formschwäche ist man sich bei den Volley-Girls bewusst: „Für uns ist das richtig schwer. Wir wollen unbedingt den sechsten Platz und der siebte jetzt tut uns schon etwas weh“, haderte Mittelblockerin Özge Ekiz.

Wir wollen unbedingt den sechsten Platz und der siebte jetzt tut uns schon etwas weh.

Özge EKIZ, PSVBG-Mittelblockerin

Zwar konnte man das Play-off-Ticket bereits fix ziehen, die Ergebniskrise kommt aber zu einem schlechten Moment. Bei nur noch einem ausstehenden Match im Grunddurchgang steigt noch im Februar das Play-off-Viertelfinale. Ende des Monats wartet zudem noch das Cup-Final-Four. „Die Krise kommt wirklich zur Unzeit. Eigentlich wäre das schon eine wichtige Phase für uns“, gab Ekiz zu.

PSVBG-Volleyballerinnen brauchen Erfolgserlebnis
Ein Erfolgserlebnis wäre psychologisch somit durchaus wichtig. Zum Grunddurchgangs-Kehraus trifft man am Samstag daheim auf die Damen des VB Niederösterreich Sokol/Post, die auch im Cup auf die PSVBG-Girls warten werden. „Wir müssen es endlich schaffen, von Beginn an hellwach zu sein und uns bis zum Schluss voll konzentrieren“, fordert die 19-Jährige.

