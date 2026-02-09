Krise bei Volleyballerinnen kommt zur Unzeit

Zwar konnte man das Play-off-Ticket bereits fix ziehen, die Ergebniskrise kommt aber zu einem schlechten Moment. Bei nur noch einem ausstehenden Match im Grunddurchgang steigt noch im Februar das Play-off-Viertelfinale. Ende des Monats wartet zudem noch das Cup-Final-Four. „Die Krise kommt wirklich zur Unzeit. Eigentlich wäre das schon eine wichtige Phase für uns“, gab Ekiz zu.