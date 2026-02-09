Krise bei Volleyballerinnen kommt zur Unzeit

Bei Salzburgs Bundesliga-Volleyballerinnen ist derzeit richtig der Wurm drin! Die Mozartstädterinnen warten in der Liga mittlerweile seit vier Partien auf einen Sieg. In den letzten beiden Duellen gegen Klagenfurt und am Samstag bei Eisenerz blieb man sogar ohne einen einzigen gewonnenen Satz.
Über die Formschwäche ist man sich bei den Volley-Girls bewusst: „Für uns ist das richtig schwer. Wir wollen unbedingt den sechsten Platz und der siebte jetzt tut uns schon etwas weh“, haderte Mittelblockerin Özge Ekiz.
Wir wollen unbedingt den sechsten Platz und der siebte jetzt tut uns schon etwas weh.
Özge EKIZ, PSVBG-Mittelblockerin
Zwar konnte man das Play-off-Ticket bereits fix ziehen, die Ergebniskrise kommt aber zu einem schlechten Moment. Bei nur noch einem ausstehenden Match im Grunddurchgang steigt noch im Februar das Play-off-Viertelfinale. Ende des Monats wartet zudem noch das Cup-Final-Four. „Die Krise kommt wirklich zur Unzeit. Eigentlich wäre das schon eine wichtige Phase für uns“, gab Ekiz zu.
PSVBG-Volleyballerinnen brauchen Erfolgserlebnis
Ein Erfolgserlebnis wäre psychologisch somit durchaus wichtig. Zum Grunddurchgangs-Kehraus trifft man am Samstag daheim auf die Damen des VB Niederösterreich Sokol/Post, die auch im Cup auf die PSVBG-Girls warten werden. „Wir müssen es endlich schaffen, von Beginn an hellwach zu sein und uns bis zum Schluss voll konzentrieren“, fordert die 19-Jährige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.