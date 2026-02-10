Vorteilswelt
Escape Room bis Kochen

So wird der Valentinstag für Singles romantisch

Wien
10.02.2026 16:00
Auch ohne Partner lässt sich der 14. Februar in Wien zelebrieren
Auch ohne Partner lässt sich der 14. Februar in Wien zelebrieren(Bild: pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy))
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Singles müssen am Valentinstag in Wien nicht Trübsal blasen. In der Stadt gibt es viele Events, um den 14. Februar auch ohne Parnter zu verbringen – oder gar jemand Neues kennenzulernen. 

0 Kommentare

Wenn am 14. Februar wieder Rosen verteilt und Herzerl-Luftballons die Geschäfte schmücken, steigt bei Singles gern der Frust. Das muss aber nicht so sein. Immerhin gibt es in Wien viele Möglichkeiten, den Tag der Liebe auch ohne Partner zu zelebrieren.

Neue Leute kennenlernen kann man etwa im Escape Room „First Escape“ im 1. Bezirk. 60 Minuten lang müssen jeweils drei Frauen und drei Männer gemeinsam Rätsel lösen, um sich aus dem Raum, in dem sie gefangen sind, zu befreien.

Dazu werden alle 14 Minuten „Pflicht oder Wahrheit“-Aufgaben gestellt, um etwaige Gemeinsamkeiten mit den Mitspielern herausfinden zu können. Wer weiß, vielleicht entsteht beim Rätseln eine ganz besondere Sympathie für einen seiner Mitstreiter?

First Escape lädt zum Blind-Dating
First Escape lädt zum Blind-Dating(Bild: First Escape)

Dass Liebe bekanntlich durch den Magen geht, will man unterdes in der Markterei im 9. Bezirk beweisen. Singles können sich dort an einem Kochkurs aus fünf Gerichten plus Dessert beteiligen. Spannende Begegnungen sind vorprogrammiert.

Maskiert verlieben? 
Glaubt man so manchem Kinofilm, sind auch Maskenbälle bestens dafür geeignet, neue Bekanntschaften zu machen. Ob das tatsächlich funktioniert, können Singles im The Loft am Lerchenfelder Gürtel selbst probieren.

Dort geht am Faschingssamstag, der heuer auf den Valentinstag fällt, ein Ball über die Bühne. Singles können sich beim Eingang spezielle Bänder besorgen, um ihren Beziehungsstatus zu kennzeichnen. 

Funkt‘s bei Ikea?
Ähnliches Konzept gibt es am 14. Februar auch im Ikea am Westbahnhof. Bei den Eingängen können sich Besucher Luftballons in unterschiedlichen Farben abholen. Sie signalisieren, ob man offen für Bekanntschaften oder vergeben ist. Dazu gibt es Mitmachstationen und einen DJ.

Mehr Wien
Afghane vor Gericht
Gefährliche Böller-Attacke auf Wiener Polizisten
„Gut für Entwicklung“
Ministerium testet sechsjährige Volksschulen
Escape Room bis Kochen
So wird der Valentinstag für Singles romantisch
War es Mordversuch?
Mit Messern attackiert: Mädchen (16) vor Gericht
Wer kennt den Räuber?
Mann stürmt Schmuckgeschäft mit Waffe und flüchtet
