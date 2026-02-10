Steirischer Politikexperte Heinz Wassermann tot

Die traurige Nachricht ereilte Dienstagvormittag seine Kollegen an der FH Joanneum in Graz, wo Heinz Wassermann seit vielen Jahren lehrte und forschte. „Es ist ein schwerer Verlust für unser Institut und die FH insgesamt“, zeigt sich Heinz M. Fischer, Leiter des Instituts Journalismus und Digitale Medien an der FH Joanneum in Graz, im Gespräch mit der „Krone“ tief betroffen. „Mehr als zwei Jahrzehnte hat mein guter Freund die Themenfelder Politik und Mediengeschichte entscheidend geprägt.“