Wirbel um Helm zu Ehren gefallener Athleten

Heraskewytsch trug den Helm im offiziellen Training in Cortina d‘Ampezzo am Montag – unklar ist, ob er diesen auch im Wettkampf Ende der Woche aufsetzen darf. Der Einsatz des Helms im Training und bei Wettbewerben sei ihm von einem Repräsentanten des IOC, der für die Kommunikation zwischen Athleten, den Nationalen Olympischen Komitees (NOK) und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verantwortlich sei, untersagt worden, teilte Heraskewytsch in einem Video bei Instagram mit. Er hoffe, dass dies die Meinung dieser Person und nicht des gesamten IOC sei. „Eine Entscheidung, die mir einfach das Herz bricht“, schrieb er zu dem Video.