Wie effektiv und zielführend ist das AMS noch?

Hintergrund der Frage ist die angespannte Arbeitsmarktlage: Ende Jänner 2026 waren 456.192 Menschen arbeitslos gemeldet oder in Schulungen, während die offenen Stellen um rund 11 Prozent zurückgingen. Der Arbeitsmarkt ist hart und umkämpft.



Der steirisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller ams-Osram kündigte beispielsweise eine globale Kündigungswelle von bis zu 2000 Stellen an. In Niederösterreich sind es allgemein vor allem die Frauen, die ihren Arbeitsplatz räumen müssen.