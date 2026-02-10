Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Wie effektiv und zielführend ist das AMS noch?

Forum
10.02.2026 16:04
Das AMS musste kürzlich Sperren über Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe verhängen.
Das AMS musste kürzlich Sperren über Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe verhängen.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Community
Von Community

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat 2025 über 162.000 Sperren von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe verhängt. Gründe waren vor allem mangelnde oder fehlende Arbeitswilligkeit. Wie effektiv und zielführend ist das AMS noch? Teilen Sie Ihre Sichtweise und Erfahrungen in den Kommentaren!

0 Kommentare

Hintergrund der Frage ist die angespannte Arbeitsmarktlage: Ende Jänner 2026 waren 456.192 Menschen arbeitslos gemeldet oder in Schulungen, während die offenen Stellen um rund 11 Prozent zurückgingen. Der Arbeitsmarkt ist hart und umkämpft. 

Der steirisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller ams-Osram kündigte beispielsweise eine globale Kündigungswelle von bis zu 2000 Stellen an. In Niederösterreich sind es allgemein vor allem die Frauen, die ihren Arbeitsplatz räumen müssen. 

Frauen sind proportional öfter von Jobverlusten betroffen.
Frauen sind proportional öfter von Jobverlusten betroffen.(Bild: SIAM, stock.adobe.com)

Handhabe des AMS
Der Wiener AMS-Chef Winfried Göschl fordert deshalb eine strengere Handhabung, da der Anspruch auf Leistungen derzeit bereits nach einem Monat Beschäftigung wieder erworben werden kann. Zudem seien Sanktionen schwer durchzusetzen, weil die Beweislast beim AMS liege. Dadurch hat das AMS weniger Möglichkeiten, Arbeitslose zur Jobannahme zu verpflichten. 


Diskutieren Sie mit!
Wie effektiv und zielführend ist das AMS Ihrer Meinung nach noch? Waren Sie selbst schon einmal auf den Service für Arbeitssuchende angewiesen? Wenn ja, warum und wie waren Ihre Erfahrungen? Was müsste für mehr Erfolgsaussichten geändert werden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.934 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.643 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
181.032 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
922 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Forum
Frage des Tages
Wäre Christian Kern der bessere SPÖ-Chef?
Diskutieren Sie mit!
Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz haben?
Frage des Tages
Holen unsere Alpin-Skifahrer noch eine Medaille?
Diskutieren Sie mit!
Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich?
Frage des Tages
Trüber Winter: Schlägt Ihnen das aufs Gemüt?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf