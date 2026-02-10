Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat 2025 über 162.000 Sperren von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe verhängt. Gründe waren vor allem mangelnde oder fehlende Arbeitswilligkeit. Wie effektiv und zielführend ist das AMS noch? Teilen Sie Ihre Sichtweise und Erfahrungen in den Kommentaren!
Hintergrund der Frage ist die angespannte Arbeitsmarktlage: Ende Jänner 2026 waren 456.192 Menschen arbeitslos gemeldet oder in Schulungen, während die offenen Stellen um rund 11 Prozent zurückgingen. Der Arbeitsmarkt ist hart und umkämpft.
Der steirisch-deutsche Chip- und Sensorhersteller ams-Osram kündigte beispielsweise eine globale Kündigungswelle von bis zu 2000 Stellen an. In Niederösterreich sind es allgemein vor allem die Frauen, die ihren Arbeitsplatz räumen müssen.
Handhabe des AMS
Der Wiener AMS-Chef Winfried Göschl fordert deshalb eine strengere Handhabung, da der Anspruch auf Leistungen derzeit bereits nach einem Monat Beschäftigung wieder erworben werden kann. Zudem seien Sanktionen schwer durchzusetzen, weil die Beweislast beim AMS liege. Dadurch hat das AMS weniger Möglichkeiten, Arbeitslose zur Jobannahme zu verpflichten.
Diskutieren Sie mit!
Wie effektiv und zielführend ist das AMS Ihrer Meinung nach noch? Waren Sie selbst schon einmal auf den Service für Arbeitssuchende angewiesen? Wenn ja, warum und wie waren Ihre Erfahrungen? Was müsste für mehr Erfolgsaussichten geändert werden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
