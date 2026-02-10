Ukrainer tötete fünf Menschen mit Axt und Hammer

Auch Opfer waren betagt

Fünf Menschen seien ihren Verletzungen vor Ort erlegen, teilte die Polizei mit. Unter den Opfern waren demnach zwei Männer im Alter von 60 und 68 Jahren und zwei Frauen im Alter von 78 und 81 Jahren aus der ostukrainischen Region Donezk. Außerdem starb ein 56-Jähriger aus der zentralen Region Kirowohrad.