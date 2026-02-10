Täter ist 72 Jahre alt
Ukrainer tötete fünf Menschen mit Axt und Hammer
Eine Bluttat in einer Unterkunft für Binnenflüchtlinge schockt die Ukraine: Ein 72-Jähriger ging mit Axt und Hammer auf andere Vertriebene ein – fünf Menschen starben noch an Ort und Stelle.
Das Motiv des älteren Mannes ist noch vollkommen unklar, die Polizei der westukrainischen Region Riwne erklärte jedoch, dass es sich um einen „häuslichen Konflikt“ gehandelt habe. Es sei zu einer Schlägerei zwischen Bewohnern der Unterkunft gekommen.
Die Polizei veröffentlichte Bildmaterial von dem Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft auf Facebook:
Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in einem ehemaligen Schulgebäude, in dem Flüchtlinge aus dem Osten und Zentrum der Ukraine leben. Eine Sozialarbeiterin hatte Schreie auf dem Flur der Unterkunft gehört und alarmierte die Polizei.
Auch Opfer waren betagt
Fünf Menschen seien ihren Verletzungen vor Ort erlegen, teilte die Polizei mit. Unter den Opfern waren demnach zwei Männer im Alter von 60 und 68 Jahren und zwei Frauen im Alter von 78 und 81 Jahren aus der ostukrainischen Region Donezk. Außerdem starb ein 56-Jähriger aus der zentralen Region Kirowohrad.
Der Verdächtige, selbst ein Flüchtling aus der von Russland angegriffen Region Donezk, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft festgenommen. Demnach wurden Ermittlungen wegen vorsätzlichen Mords eingeleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.