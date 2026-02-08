Rekordmenge Marihuana in Nordmazedonien entdeckt

Mehr als 40 Tonnen mutmaßlich illegales Marihuana wurde in dem Balkanland beschlagnahmt – das ist eine ungewöhnlich große Menge für das kleine Land. In einem Betrieb in der Hauptstadt Skopje seien neun Tonnen der Droge sowie mehr als 1300 Flaschen Cannabisöl sichergestellt worden, informierte das nordmazedonische Innenministerium. Zugleich seien bei Razzien in Betrieben im Osten des Landes 31 Tonnen Marihuana und Biomasse beschlagnahmt worden.