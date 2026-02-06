Wer die Tür zur Volksbefragung einmal öffnet …

Man fragt sich ...

Strache ist längst Geschichte, kaum waren die Blauen nach Ibiza aus der Regierung geplumpst, kam schon das Verbot für den blauen Dunst auch ganz ohne Volksabstimmung. Jetzt, nachdem der Kanzler die Tür zu Volksbefragungen einen Spalt aufgemacht hat, sprudelt es bei den Blauen nur so an Ideen.