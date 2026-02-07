Der stille Visionär vom Schlattbauerngut

„Ich wollte wieder spüren, was echte Arbeit ist – auf der Erde, im Labor, bei Menschen, nicht nur auf dem Papier“, erzählt Fronius. Was folgte, war kein Rückzug, sondern eine Rückkehr. Zur Erde. Zur sanften Technik. Und zu einer Vision, die größer ist als jede Bilanz es je sein kann. Seit 2002 betreibt Fronius das Schlattbauerngut in Rührsdorf bei Ried im Traunkreis - ein Anwesen, das Landwirtschaft, Handwerk und Haltung miteinander verbindet. Hier entstehen Öle und Essige, die mehr sind als Produkte: Sie sind Geschichten aus Erde, Sonne und Sorgfalt.