Kampf gegen Giftsuppe: „Grenzwerte jetzt senken!“

Österreich müsse mit einem 65,3-Prozent-Anteil der Staatsfläche am Rahmengebiet der Alpenkonvention „Vorreiter und nicht Nachreiter sein“. Da die neuen Grenzwerte 100 Prozent über dem Vorschlag der WHO aus dem Jahr 2021 liegen, sei das Vorziehen so wichtig. Fest steht: Die Luft ist heute deutlich sauberer als noch vor 20 Jahren. Doch die Frage bleibt, ob Österreich bei der Verbesserung weiter Tempo macht – oder ob der Fortschritt ins Stocken gerät. Denn eines ist klar: Ein Zurück in die „Giftsuppe“ darf es nicht geben!