Wirbelwind bläst beim GAK wieder zum Angriff

Detroit lässt New York im Schlagerspiel verblassen
NBA
Der GAK legt am Sonntag beim WAC los. Für Flügelflitzer Jacob Italiano waren die letzten Wochen keine einfachen. Der Australier kämpfte darum, nach seiner Verletzung wieder in die Stammelf der Grazer zurückzukehren. Dazu erlebte er einen „Winter der Extreme“. Und er hat die WM vor Augen!
„Vielleicht geht es sich aus, dass ich das letzte Spiel gegen den LASK bestreite“, sagte Jacob Italiano gegenüber der „Krone“ Anfang Dezember. Im Heilungsprozess gab es jedoch Komplikationen, die sogar dafür sorgten, dass er nicht die volle Vorbereitung beim GAK mitmachen konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.