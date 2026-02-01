„Wonder Man“: Intimität statt Effekte-Wahnsinn

Die achtteilige Produktion erzählt die Geschichte des Schauspielers Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen), der zwar wahnsinnig talentiert ist, sich mit seinem Perfektionismus allerdings selbst im Weg steht. Dabei will er unbedingt die Titelrolle in der Neuverfilmung von „Wonder Man“ ergattern, weil wer, wenn nicht er, der tatsächlich über wage demonstrierte Superkräfte verfügt, könnte diese besser spielen? Also bereitet er sich gemeinsam mit Schauspielveteran Trevor Slattery (Ben Kingsley), der einst den Terroristen Mandarin gespielt hatte und dafür ins Gefängnis musste, auf die Rolle vor. Daraus entsteht eine komplexe und komplizierte Männer-Freundschaft, die auf ihrer Liebe zum Schauspielhandwerk basiert. Trevor trägt allerdings auch ein kleines Geheimnis mit sich, das wie ein Damoklesschwert über ihrer neu gewonnenen Verbundenheit hängt.