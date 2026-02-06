„Epstein für russischen Geheimdienst interessant“

Der US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der High Society Kontakt, darunter Regisseur Woody Allen, Milliardär Elon Musk und der ehemalige britische Prinz Andrew. Das mache ihn für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB sehr interessant, sagte jetzt der deutsche Politologe Stefan Meister.
Epstein habe Zugang zu allen wichtigen Personen der US-Elite gehabt und über diese auch sensible Informationen und Fotos gesammelt. „Das hat enormes Erpressungspotenzial, was für den russischen Geheimdienst von Interesse ist. Viele Frauen, die Epstein missbraucht oder angeboten hat, kamen aus Russland, was wiederum Möglichkeiten auch für russische Dienste eröffnet hat, für Zugänge und kompromittierendes Material“, erläuterte der Russland-Experte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Der Kreml wies die Vorwürfe zurück und sprach von „Lügen satanistischer liberaler Eliten“. Sprecher Dmitri Peskow hatte zuvor gesagt, dass Epstein kein russischer Spion gewesen sei. Machthaber Wladimir Putin hat demnach auch nie eine Einladung zu einem Treffen von dem Straftäter erhalten. Russische Staatsmedien und ihnen nahestehende Netzwerke greifen den Epstein-Komplex derzeit auf, um westliche Demokratien als moralisch bankrott darzustellen.
„Mächtige scheren sich weniger um Regeln“
Eine korrupte Elite, die unbehelligt finsteren Machenschaften nachgeht, ist seit vielen Jahren der Stoff für Verschwörungstheorien. „Es gibt Studien dazu, dass Macht auf Dauer den psychologischen Effekt hat, dass man sich weniger um die Regeln schert, weniger dafür interessiert, was andere denken. Dafür ist der Fall Epstein sicherlich ein gutes Beispiel“, sagte der Psychologe Roland Imhoff von der Universität Mainz dazu. Allerdings gebe es Unterschiede zwischen dem Netzwerk und klassischen Verschwörungsszenarien. Letztere seien etwa oft überzeichnet und würden sich immer um einen großen Plan drehen.
Will Trump ablenken?
Spekuliert wird derzeit darüber, dass US-Präsident Donald Trump Anfang dieses Jahres ganz bewusst die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eingeschoben haben könnte, um von einem neuen Schwung Epstein-Akten abzulenken. „Je stärker Trump versucht, von Epstein abzulenken, desto größer wird das Risiko für ausländische Ziele, die ihm gerade gelegen kommen“, vermutete etwa die Zeitung „Sydney Morning Herald“, bezog sich dabei aber auf eine mögliche militärische Intervention im Iran. Trump taucht in den veröffentlichten Epstein-Akten tausendfach auf. Seine Anhängerinnen und Anhänger konzentrieren sich aber eher auf die Verbindungen des Verbrechers zu demokratischen Politikerinnen und Politikern wie Bill und Hillary Clinton.
Der New Yorker Finanzberater Jeffrey Epstein hat jahrelang einen Missbrauchsring betrieben. Er missbrauchte zahlreiche Minderjährige und junge Frauen und bot diese auch in seinem Freundeskreis an. 2019 starb er in seiner Gefängniszelle, bevor es zu einem zweiten Prozess gegen ihn kommen konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.