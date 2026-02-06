„Epstein für russischen Geheimdienst interessant“

„Mächtige scheren sich weniger um Regeln“

Eine korrupte Elite, die unbehelligt finsteren Machenschaften nachgeht, ist seit vielen Jahren der Stoff für Verschwörungstheorien. „Es gibt Studien dazu, dass Macht auf Dauer den psychologischen Effekt hat, dass man sich weniger um die Regeln schert, weniger dafür interessiert, was andere denken. Dafür ist der Fall Epstein sicherlich ein gutes Beispiel“, sagte der Psychologe Roland Imhoff von der Universität Mainz dazu. Allerdings gebe es Unterschiede zwischen dem Netzwerk und klassischen Verschwörungsszenarien. Letztere seien etwa oft überzeichnet und würden sich immer um einen großen Plan drehen.