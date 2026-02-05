Kreml: Epstein war kein russischer Spion

Dokumentiert ist jedoch, dass Epstein häufig versuchte, junge Frauen aus Russland nach Europa und in die Vereinigten Staaten zu bringen. Ihm wird vorgeworfen, jahrelang Tausende Minderjährige und junge Frauen missbraucht zu haben. Teils soll er sie auch an Prominente weitergereicht haben. Der Banker wurde zweimal festgenommen und einmal zu einer 18-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Kurz vor einem weiteren Prozess wurde Epstein 2019 erhängt in seiner New Yorker Zelle gefunden.