Der kleine Finger | Man fragt sich

Man fragt sich. Strache ist längst Geschichte, kaum waren die Blauen nach Ibiza aus der Regierung geplumpst, kam schon das Verbot für den blauen Dunst auch ganz ohne Volksabstimmung. Jetzt, nachdem der Kanzler die Tür zu Volksbefragungen einen Spalt aufgemacht hat, sprudelt es bei den Blauen nur so an Ideen. Über die ORF-Gebühren will man das Volk befragen, über die Ukraine-Hilfe. Vielleicht auch noch einmal über das Gastro-Rauchverbot? Wohl kaum! Herbert Kickl weiß schon, wo man gewinnen kann und wo man verlieren wird. Und er, das weiß man, verliert nicht gerne… Die SPÖ, die auch ungern verliert, es aber trotzdem immer öfter tut, ruft nun durch die vom Koalitionspartner geöffnete Volksbefragungstür laut nach einer Abstimmung zur Erbschaftssteuer. Man fragt sich, wo das alles noch hinführen wird. Wie wäre es, wenn man das Volk einmal grundsätzlich fragen würde, ob es Volksbefragungen will?