„Unglaublich, riesig“

Pratt verrät Schwarzeneggers grandioses Geschenk

Society International
10.01.2026 12:37

„Arnies Art, Liebe zu zeigen, ist es, bei Geschenken richtig auf die Pauke zu hauen“. In der Graham Norton Show enthüllte Arnold Schwarzeneggers Schwiegersohn jetzt, welches grandiose Präsent er vom „Terminator“ zu Weihnachten bekommen hat: Ein überdimensionales Gemälde.

Chris Pratt, der seit 2019 mit Arnolds ältester Tochter Katherine verheiratet ist, war platt. Denn das Geschenk von Opa Arnie war zu groß, um es unter den Christbaum zu legen!

Arnold Schwarzenegger machte seinen Tochter Katherine und seiner Schwiegersohn Chris Pratt ein ...
Arnold Schwarzenegger machte seinen Tochter Katherine und seiner Schwiegersohn Chris Pratt ein besonderes Geschenk.(Bild: Sepp Pail)

„Unglaublich, riesig“
„Es war ein fast drei Meter hoch und zwei Meter breites Porträt-Bild.“ Auf dem Kunstwerk im XXL-Format zu sehen waren Arnies Enkelkinder Lyla (5), Eloise (3) und Sohn Ford (1). Blickfang war allerdings der weißbärtige Schwarzenegger selbst in der Bildmitte – in voller Weihnachtsmannmontur.

„Es ist das schönste Porträt, das man je gesehen hat“, schwärmte Pratt. „Unglaublich lebensecht, riesig und mit voller Liebe geschenkt.“

Schwiegersohn Chris Pratt enthüllt Arnold Schwarzeneggers grandioses Weihnachtsgeschenk
Schwiegersohn Chris Pratt enthüllt Arnold Schwarzeneggers grandioses Weihnachtsgeschenk(Bild: EPA/DANIEL GONZALEZ)

Allerdings gab der 46-jährige Schauspieler zu, „dass wir ehrlich gesagt nicht wissen, was wir damit den Rest des Jahres machen sollen.“ Der Moderator konnte sich dazu einen Spruch nicht verkneifen: „Das kann man wirklich nicht weiterverschenken, oder?“ Das Publikum johlte und Pratt grinste.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
