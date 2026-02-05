Vorteilswelt
Genussland OÖ:

Neuer Gastro-Guide: In Linz machen kaum Wirte mit

Oberösterreich
05.02.2026 15:30
So sieht der neue Genussland OÖ Gastro Guide aus
So sieht der neue Genussland OÖ Gastro Guide aus(Bild: Land OÖ/CityFoto/Roberta Pelzl-Mairwöger)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Wer gut essen will, sollte auf diese Lektüre nicht verzichten: Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger präsentierte am Donnerstag in der Linzer „Huberei“ die dritte Auflage des Genussland OÖ Gastro-Guides. Überall funktioniert´s, nur in Linz machen (zu) wenige Wirte mit.

Mittlerweile beteiligen sich landesweit bereits 170 Wirte an der Initiative. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kriterien aber anspruchsvoll: regionale Lebensmittel, transparente Herkunftskommunikation und regelmäßige unabhängige Kontrollen gehören dazu.

Die Genussland Gastro-Initiative ist ein einzigartiges Erfolgsmodell. Was einst als Initiative begann, hat sich zu einem starken Netzwerk entwickelt.

Landesrätin Michaela Langer-Weninger

Die meisten Wirte, nämlich 48, nehmen im Traunviertel (also Salzkammergut inklusive) teil, gefolgt von 45 Mühlviertler Gastronomen. Am wenigsten wird nach Genussland-Regeln in Linz gekocht (16 Wirte), was auch damit zu tun hat, dass die Gastro-Szene in der Landeshauptstadt mittlerweile asiatisch-italienisch dominiert ist.

