Neuer Gastro-Guide: In Linz machen kaum Wirte mit

Wer gut essen will, sollte auf diese Lektüre nicht verzichten: Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger präsentierte am Donnerstag in der Linzer „Huberei“ die dritte Auflage des Genussland OÖ Gastro-Guides. Überall funktioniert´s, nur in Linz machen (zu) wenige Wirte mit.
Mittlerweile beteiligen sich landesweit bereits 170 Wirte an der Initiative. Die Teilnahme ist freiwillig, die Kriterien aber anspruchsvoll: regionale Lebensmittel, transparente Herkunftskommunikation und regelmäßige unabhängige Kontrollen gehören dazu.
Die Genussland Gastro-Initiative ist ein einzigartiges Erfolgsmodell. Was einst als Initiative begann, hat sich zu einem starken Netzwerk entwickelt.
Landesrätin Michaela Langer-Weninger
Bild: Land OÖ
Die meisten Wirte, nämlich 48, nehmen im Traunviertel (also Salzkammergut inklusive) teil, gefolgt von 45 Mühlviertler Gastronomen. Am wenigsten wird nach Genussland-Regeln in Linz gekocht (16 Wirte), was auch damit zu tun hat, dass die Gastro-Szene in der Landeshauptstadt mittlerweile asiatisch-italienisch dominiert ist.
