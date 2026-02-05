Buntes Potpourri an Veranstaltungshighlights
Was ist los in OÖ?
An diesem Wochenende gibt es in OÖ wieder einiges zu erleben. Für Kinder bis 15 Jahre bietet sich der kostenlose Skitag am Hochlecken an. Die moto-austria, präsentiert von der „Krone“, ist der Treff für PS-Fans. Musikalisch wird es im Salzhof in Freistadt sowie in Bad Leonfelden im LEO-Kulturviertel. Das vorletzte Wochenende im Fasching wird in Wels beim Charity Faschingsgschnas und in Bad Hall gebührend gefeiert.
