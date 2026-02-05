Buntes Potpourri an Veranstaltungshighlights

An diesem Wochenende gibt es in OÖ wieder einiges zu erleben. Für Kinder bis 15 Jahre bietet sich der kostenlose Skitag am Hochlecken an. Die moto-austria, präsentiert von der „Krone“, ist der Treff für PS-Fans. Musikalisch wird es im Salzhof in Freistadt sowie in Bad Leonfelden im LEO-Kulturviertel. Das vorletzte Wochenende im Fasching wird in Wels beim Charity Faschingsgschnas und in Bad Hall gebührend gefeiert.