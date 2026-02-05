Jetzt droht Krisztian P. lebenslange Haftstrafe

Monate später bat der Ungar um eine letzte Aussprache samt Übergabe von Gegenständen. Als Treffpunkt wählten sie den Supermarkt-Parkplatz in Maria Alm. Jenny Z. kam nicht alleine dorthin, eine Freundin wartete im Auto. Sie musste mit ansehen, wie der mutmaßliche Mörder die Schusswaffe herausholte, seiner Ex an die Stirn setzte und abdrückte. Danach ergriff er in einem geliehenen Škoda Octavia die Flucht.