Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anna Meixner

Überraschend quer durch das Land transferiert

Salzburg
04.02.2026 22:00
Neue Heimat, neues Trikot: Anna Meixner.
Neue Heimat, neues Trikot: Anna Meixner.(Bild: Vancouver Goldeneyes)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Eishockey-Export Anna Meixner wurde Mitte Jänner überraschend in der Professional Women‘s Hockey League von Ottawa nach Vancouver transferiert. Mit der „Krone“ sprach die Zellerin über diese Erfahrung, den Umzungsstress an die kanadische Westküste und was sie sich mit den Goldeneyes nun vornimmt.

0 Kommentare

Eishockey-Export Anna Meixner erlebte Mitte Jänner die Schattenseite des US-Sports. Die Zellerin war Teil eines Spielerinnentausches in der Pro Women’s Hockey League (PWHL). Plötzlich spielte sie nicht mehr für Ottawa, sondern im rund 3550 Kilometer entfernten Vancouver.

Im Profisport in Nordamerika ist es üblich, dass Athleten und Athletinnen ohne Zustimmung derselben (außer es gibt vorhandene Vertragsklauseln) transferiert werden. Auch die 31-Jährige erhielt keine Vorwarnung: „Ich wusste davor gar nichts, es hat mich schon sehr überrascht. Ich bin wie jeden Abend auf der Couch gesessen, da hat mich der General Manager angerufen und in einem 35-Sekunden-Telefonat erklärt, dass ich getradet wurde.“

Zitat Icon

Als ich ankam, ging’s gleich ins Apartment, am nächsten Tag Training und den Tag darauf das erste Spiel. Dann folgte ein Auswärtstrip und jetzt bin ich beim Nat

Anna Meixner

Damit verbunden war ein stressiger Umzug quer durchs Land an die Westküste. „Der Flug ging einen Tag später. Mir war dann wichtig, dass ich mich noch von meinen Teamkolleginnen verabschieden konnte.“ Von ihrer neuen Heimat hat sie noch gar nicht viel gesehen: „Als ich ankam, ging’s gleich ins Apartment, am nächsten Tag Training und den Tag darauf das erste Spiel. Dann folgte ein Auswärtstrip und jetzt bin ich beim Nationalteam. Aber ich freue mich darauf, die Stadt zu erkunden.“

Lesen Sie auch:
Julia Kainberger freut sich schon auf die Olympischen Spiele in Italien.
Krone Plus Logo
Julia Kainberger
„Olympia? Das musste ich erst einmal realisieren“
03.02.2026

Bei den Goldeneyes wurde sie gut aufgenommen, der Fokus liegt nun auf dem Sportlichen: „Auf dem Papier ist Vancouver sicher eine der besten Mannschaften.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
185.701 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
180.186 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
135.165 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf