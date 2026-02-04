Überraschend quer durch das Land transferiert

Damit verbunden war ein stressiger Umzug quer durchs Land an die Westküste. „Der Flug ging einen Tag später. Mir war dann wichtig, dass ich mich noch von meinen Teamkolleginnen verabschieden konnte.“ Von ihrer neuen Heimat hat sie noch gar nicht viel gesehen: „Als ich ankam, ging’s gleich ins Apartment, am nächsten Tag Training und den Tag darauf das erste Spiel. Dann folgte ein Auswärtstrip und jetzt bin ich beim Nationalteam. Aber ich freue mich darauf, die Stadt zu erkunden.“