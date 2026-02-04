So wirkt sich der Sparkurs im Domquartier aus

In ferner Zukunft

„Es kommt nicht“, heißt es hingegen aus Edtstadlers Büro. Die Vorplanungen sollen nicht verloren gehen. Allerdings nur für den Fall, dass das Projekt in „ferner Zukunft“ umgesetzt werde. Von den ursprünglich 33 Millionen Euro werden aber gut neun Millionen Euro verbaut. Es handelt sich dabei um dringend notwendige Arbeiten, etwa die Klimatisierung der Räume, sodass die Kunstwerke keinen Schaden nehmen. Die Residenzgalerie wird daher ab April 2026 geschlossen, da die Ausstellungsräume saniert werden.