Trainer nimmt diesen Spieler in die Pflicht

Neuzugang bei Red Bull Salzburg kein Ratkov-Ersatz

Der 57-Jährige streicht die Vielseitigkeit des neuen Mannes, dessen starker Fuß der linke ist, hervor. Der trickreiche Kicker kann mehrere Positionen bekleiden. „Ob er dann als Stürmer oder im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, werden wir sehen.“ Das Gesamtpaket aus Geschwindigkeit, Aggressivität und der Mentalität, nach hinten zu arbeiten, sei richtig gut. „Er passt perfekt zu uns“, betont der Coach. Als Ersatz für den zu Lazio abgewanderten Petar Ratkov – im Herbst Salzburgs treffsicherster Stürmer – sieht er Redzic aber nicht. „Er ist ein ganz anderer Spielertyp. Er passt aber perfekt zu uns.“