Red Bull Salzburg

Trainer nimmt diesen Spieler in die Pflicht

Salzburg
04.02.2026 15:34
Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch.
Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch.
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Mit Damir Redzic hat der FC Red Bull Salzburg noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Laut Trainer Thomas Letsch bekommt der Neuzugang aber keine Zeit zum Eingewöhnen. In der Offensive muss der Deutsche auf einen anderen Leistungsträger wiederum verzichten. 

Mit Damir Redzic verpflichtete Salzburg womöglich den letzten Neuzugang in diesem Transferfenster, das in Österreich am Freitagabend schließt. Am Mittwoch bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Austria Wien ging Trainer Thomas Letsch davon aus, dass sich aus Bullen-Sicht nicht mehr viel tun werde. „Das muss es aus meiner Sicht auch nicht“, sagte er.

Damir Redzic könnte schon am Freitag sein Debüt für Red Bull Salzburg feiern.
Damir Redzic könnte schon am Freitag sein Debüt für Red Bull Salzburg feiern.

Sein neuer Schützling aus Ungarn hingegen wird, wenn es nach dem Deutschen geht, gleich richtig viel tun. „Er ist ein Spieler, der uns jetzt helfen soll.“ Der 22-Jährige werde auch am Freitagabend zum Auftakt der Rückrunde daheim gegen die Wiener Austria im Kader des Tabellenführers stehen, betonte Letsch.

Neuzugang bei Red Bull Salzburg kein Ratkov-Ersatz
Der 57-Jährige streicht die Vielseitigkeit des neuen Mannes, dessen starker Fuß der linke ist, hervor. Der trickreiche Kicker kann mehrere Positionen bekleiden. „Ob er dann als Stürmer oder im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, werden wir sehen.“ Das Gesamtpaket aus Geschwindigkeit, Aggressivität und der Mentalität, nach hinten zu arbeiten, sei richtig gut. „Er passt perfekt zu uns“, betont der Coach. Als Ersatz für den zu Lazio abgewanderten Petar Ratkov – im Herbst Salzburgs treffsicherster Stürmer – sieht er Redzic aber nicht. „Er ist ein ganz anderer Spielertyp. Er passt aber perfekt zu uns.“

Für Freitag definitiv kein Thema sind dafür einerseits Soumaila Diabate, der gelbgesperrt fehlt. Andererseits muss auch Yorbe Vertessen passen. Der Stürmer, der zuletzt erkrankt gewesen ist, fällt „bis auf Weiteres“ verletzt aus. Woran der 25-Jährige genau leidet, ließ Letsch bei der Pressekonferenz am Mittwoch aber offen.

Salzburg

