„Neues Mietgesetz ist für Salzburg nicht geeignet“

Indexanpassungen dürfen mit diesem Gesetz nur noch einmal im Jahr zum 1. April stattfinden. Und diese haben es in sich. „Die Berechnung ist sehr komplex. Da gilt es viele Dinge zu berücksichtigen, wie etwa das Alter des Hauses, die Anzahl der Wohnungen, ob der Vertrag befristet ist und einiges mehr“, erklärt AK-Rechtsexpertin Anna-Maria Riegel-Kilzer. Für Mieter und Vermieter sei diese Berechnung zu kompliziert. Außerdem gebe es keine Online-Rechner dafür, weil zu viele Variablen existieren.