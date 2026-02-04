Tischtennis sorgt bei Iraner für Ablenkung

Mohammad Mousavi kann bei Tischtennis-Platzhirsch UTTC Salzburg den Aufstand in seiner iranischen Heimat ausblenden. Der Legionär meint über Österreich: „Fühle mich absolut wohl.“
Ein ganz schöner Nervenkitzel ist das, was Salzburgs Tischtennis-Ass Mohammad Mousavi aktuell erlebt. Der 22-jährige Iraner schlägt mithilfe eines Visums für die Bundesliga-Truppe des UTTC auf, ist mit den Gedanken aber auch in seiner iranischen Heimat.
Weil dort seit Wochen Menschen gegen das Mullah-Regime auf die Straße gehen und für einen Iran ohne Scharia, ohne Kopftuchzwang für Frauen und ein Land in Freiheit kämpfen. Die Vereinigten Staaten drohen sogar mit einem Krieg. Seine Familie ist im Norden des Landes beheimatet, soll davon bislang aber nur wenig spüren.
Erst vergangene Woche war Mousavi in der Hauptstadt Teheran, um letzte Details für das Visum in Österreich zu klären. Nun lebt er gemeinsam mit Teamkollege Julian Rzihauschek bei dessen Familie in Wien.
„Ich bin froh, dass ich meinen Weg gehen und mich auf den Sport konzentrieren kann“, sagt er. Wie es in Zukunft weiter geht, kann er momentan noch nicht einschätzen. Aber: „Ich fühle mich absolut wohl. Speziell in Salzburg.“ Dort hofft er auf sportlichen Erfolg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.