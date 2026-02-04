Breitling-Mitarbeiter stahl Geld und Luxus-Uhren

Dem hier lebenden deutschen Familienvater sei das Ganze „zutiefst peinlich“, sprach die Verteidigerin für ihren Mandanten und erklärte dabei auch das Motiv. „Er hat in einem Breitling-Geschäft gearbeitet, war umgeben von Luxusuhren und reichen Kunden. Er wollte auch zu dieser Liga gehören.“ Deshalb griff der 36-Jährige zu, steckte sich zwischen März und Juni 2025 eine Tageslosung von 19.000 Euro und zwei Luxus-Uhren im Wert von rund 34.000 Euro ein. Zu den Vorwürfen der Veruntreuung und des schweren Diebstahls zeigte er sich beim Prozess voll geständig: „Es tut mir sehr leid. Es war der größte Fehler meines Lebens.“