Breitling-Mitarbeiter stahl Geld und Luxus-Uhren

Eine Tageslosung mit 19.000 Euro und zwei hochpreisige Uhren der Luxus-Marke Breitling steckte sich ein mittlerweile entlassener Mitarbeiter der Schweizer Uhrenfirma ein. Beim Prozess am Mittwoch spricht er vom „größten Fehler meines Lebens“. Neben acht Monaten Haft auf Bewährung muss er mehr als 60.000 Euro zahlen.
Dem hier lebenden deutschen Familienvater sei das Ganze „zutiefst peinlich“, sprach die Verteidigerin für ihren Mandanten und erklärte dabei auch das Motiv. „Er hat in einem Breitling-Geschäft gearbeitet, war umgeben von Luxusuhren und reichen Kunden. Er wollte auch zu dieser Liga gehören.“ Deshalb griff der 36-Jährige zu, steckte sich zwischen März und Juni 2025 eine Tageslosung von 19.000 Euro und zwei Luxus-Uhren im Wert von rund 34.000 Euro ein. Zu den Vorwürfen der Veruntreuung und des schweren Diebstahls zeigte er sich beim Prozess voll geständig: „Es tut mir sehr leid. Es war der größte Fehler meines Lebens.“
Zwei Luxus-Uhren als Diebesbeute
Eine Uhr konnte im Zuge der Hausdurchsuchung beim Angeklagten sichergestellt werden. Doch die andere, eine „Chronomat Gold“ im Wert von 24.000 Euro, ist weg, teilte der Anwalt der Uhren-Firma mit.
Nach etwa 30 Minuten verkündete die Richterin bereits das Urteil: acht Monate Haft auf Bewährung. Zudem muss der Deutsche seinem Ex-Arbeitgeber 42.000 Euro Schadenersatz zahlen und zusätzlich der Republik einen Verfallsbetrag von 25.000 Euro ableisten. „Es ist kein Kavaliersdelikt, den Arbeitgeber so zu hintergehen. Da müssen sie sich jetzt selbst herausarbeiten. Ich hoffe, Sie lernen daraus“, sagte die Richterin zum Angeklagten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.