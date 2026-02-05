Nußdorf hat jetzt mehr Platz für Feste und Vereine

Viel Arbeit wurde hier in die Entwässerung gesteckt, die sich unterirdisch abspielt. Neu ist auch eine Schnellladestation für elektrische Autos. Der angrenzende Spielplatz bekommt noch einen Trinkbrunnen, der schon angekauft wurde. In der Böschung gibt es neue Sitzstufen. „Die große Einweihung des Platzes ist am 5. Juli geplant, von den Nußdorfern für die Nußdorfer“, sagt Brandstetter.