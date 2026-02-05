Nußdorf hat jetzt mehr Platz für Feste und Vereine

Große Sprünge leistet sich Nußdorf am Haunsberg im Flachgau heuer nicht. Doch der erneuerte Dorfplatz soll ein Ort für das Zusammenkommen werden. Zudem eröffnet bald wieder ein Nahversorger in der Gemeinde.
Das war früher ein unattraktiver Schotterplatz, der im Sommer gestaubt und keine Aufenthaltsqualität gehabt hat“, erzählt Nußdorfs Bürgermeisterin Waltraud Brandstetter (ÖVP) über ihr aktuelles Lieblingsprojekt – den Dorfplatz. Mittlerweile ersetzen Pflastersteine die alte Oberfläche, auf eine Bepflanzung wurde bewusst verzichtet: „Der Platz soll auch Festen und Vereinen eine Plattform bieten – etwa indem ein Bierzelt aufgestellt wird.“
Viel Arbeit wurde hier in die Entwässerung gesteckt, die sich unterirdisch abspielt. Neu ist auch eine Schnellladestation für elektrische Autos. Der angrenzende Spielplatz bekommt noch einen Trinkbrunnen, der schon angekauft wurde. In der Böschung gibt es neue Sitzstufen. „Die große Einweihung des Platzes ist am 5. Juli geplant, von den Nußdorfern für die Nußdorfer“, sagt Brandstetter.
Bis dahin wird es in der Gemeinde auch wieder einen Nahversorger geben. Der bisherige Standort direkt neben dem Dorfplatz wurde am 24. Jänner geschlossen. Anfang März sperrt hier ein neuer Betreiber wieder auf.
Businesspark und mehr Information
Generell sei es heuer, wie überall, finanziell schwierig, so die Ortschefin. Doch einkommensseitig sei man wegen einer guten Durchmischung unterschiedlich großer Betriebe gut aufgestellt. Neu ist ein Businesspark in Weitwörth, in den sich Interessierte einmieten können.
Besonders wichtig sind der Bürgermeisterin auch die Vereine und die Jugendlichen. „Wir fördern hier alle, die eine Jugendarbeit machen.“ Zudem feiert heuer das Jugendzentrum sein 25-Jahr-Jubiläum. „Da sind wir sehr stolz. Es wurde schon dreimal als gesundheitskompetent ausgezeichnet.“
2026 steht in der Gemeinde noch der Kauf digitaler Amtstafeln als Leader-Projekt an. „Da profitieren wir von Förderungen“, so die Ortschefin. Ziel sei es, vor dem Gemeindeamt und am Dorfplatz besser und schneller „im Vorbeigehen“ zu informieren.
