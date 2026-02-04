Snowboard-„Queen“ Riegler winkt Altersrekord

Viele setzen sich oft „künstliche Grenzen“

Riegler ist nicht die Einzige, die auch im hohen Alter im Race-Boarden noch konkurrenzfähig ist. Laut Athleten liegt das weniger an mangelnder Konkurrenz als daran, dass die körperliche Abnutzung nicht in dem Maß gegeben sei wie etwa im Ski-alpin-Bereich. Außerdem komme es im Parallel-Snowboarden oft auf die mentale Stärke im Rennen Mann-gegen-Mann bzw. Frau-gegen-Frau an. Riegler, die 1994 im Weltcup debütiert hat, sieht auch eine „künstliche Grenze“, die sich viele oft setzen. „Es wird gesagt, mit 35 ist es aus. Wenn man das glaubt, dann ist es so.“