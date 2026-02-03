100 Feuerwehrleute bei Großbrand in Lackieranlage

Die Sirenen schrillen Dienstag kurz nach 18 Uhr in Villach: In einem metallverarbeitenden Industriebetrieb im Stadtgebiet ist ein Brand ausgebrochen. Die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und St. Martin rücken also zum Einsatz in der Lackierbox in einer Werkshalle aus und müssen einen ausgedehnten Brand auch schon in den angrenzenden Lacklagerräumen feststellen.