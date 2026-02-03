FPÖ kritisiert: „Gefühl, dass Stillstand regiert“

„Bruchlandung“ beim Flughafen

Noch lange nicht abgehakt ist für die Freiheitlichen die Causa rund um den Klagenfurter Flughafen. „Das ist ein echter Wahnsinn, eine Bruchlandung. Daher werden wir Martin Gruber genau dazu befragen“, erklärt der FP-Chef. „Was ist, wenn das Urteil bestätigt wird? Da stelle ich es mir schwer vor, dass es Rechtssicherheit gibt.“ Er fordert, dass sämtliche Rechtsgutachten und auch das Urteil des Handelsgerichts Wien an den Landtag ausgehändigt werden.