Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dringliche Anfragen

FPÖ kritisiert: „Gefühl, dass Stillstand regiert“

Kärnten
03.02.2026 14:01
Auch die Flughafen-Causa will die FP genauer beleuchten.
Auch die Flughafen-Causa will die FP genauer beleuchten.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

FP-Chef Erwin Angerer will die magere Tagesordnung der kommenden Kärntner Landtagssitzung für diverse Anfragen nutzen. Speziell die Flughafen-Causa steht in der Kritik.

0 Kommentare

„Wir haben das Gefühl, dass in der Landesregierung Stillstand regiert“, kritisiert FP-Chef Erwin Angerer. „Das sieht man auch in der Tagesordnung der Landtagssitzung am Donnerstag mit nur elf Punkten, wovon drei in einer Debatte bearbeitet werden.“ Laut ihm stehe bei der Landesregierung „das große Warten“ auf der Tagesordnung: „Die einen warten auf die Pension von Peter Kaiser, der Zweite darauf, dass er Landeshauptmann wird und die ÖVP wartet, was am Flughafen passiert.“

„Stopp“ bei Windrädern
Zumindest bei einem Thema hat das Warten ein Ende: Am Donnerstag wird die strenge Windkraftzonierung in Gesetzesform beschlossen. „Das ist ein Riesenerfolg und wir werden dem Gesetz auch zustimmen. Damit wird es nur an vier Standorten maximal 50 Windräder auf den Kärntner Bergen geben“, betont Angerer. Diskussionen rund um eine Anpassung, wenn sich ein größerer Strombedarf ergeben sollte, erteilt er eine strikte Absage: „Für uns ist damit Stopp.“

„Bruchlandung“ beim Flughafen
Noch lange nicht abgehakt ist für die Freiheitlichen die Causa rund um den Klagenfurter Flughafen. „Das ist ein echter Wahnsinn, eine Bruchlandung. Daher werden wir Martin Gruber genau dazu befragen“, erklärt der FP-Chef. „Was ist, wenn das Urteil bestätigt wird? Da stelle ich es mir schwer vor, dass es Rechtssicherheit gibt.“ Er fordert, dass sämtliche Rechtsgutachten und auch das Urteil des Handelsgerichts Wien an den Landtag ausgehändigt werden.

Lesen Sie auch:
Die Windräder auf der Steinberger Alpe laufen schon, insgesamt soll‘s maximal 50 geben.
Maximal 50 Windräder
So sieht der Kärntner Windkraft-Fahrplan aus
30.01.2026
Krone Plus Logo
Wirrwarr um Anteile
Bruchlandung vor Gericht im Krimi um Flughafen
14.01.2026
Politik und Wirtschaft
Die 380-kV-Leitung sorgt für gemischte Gefühle
30.09.2025

Strengere Regeln bei Gesundheitsversorgung
Auf einem Kernthema der Freiheitlichen liegt bei Klubobmann-Stellvertreter Josef Ofner der Fokus. „Der neue Kurs von Daniel Fellner zu Asyl und Integration ist eine 360-Grad-Wendung – es geht also weiter wie bisher“, kritisiert Ofner. Neben mehr Abschiebungen fordert er eine gesundheitliche Basisversorgung statt voller Leistungen für Asylwerber – dazu werden die Freiheitlichen auch einen Dringlichkeitsantrag einbringen: „Werden wir dabei zum Vorzeigebundesland.“

Zusätzlich will die FP mehr Druck auf die Kelag und die Landesregierung bei den Strompreisen machen. „Alle unsere Anfragen dazu liegen in den Ausschüssen und werden nicht bearbeitet. Wir werden daher eine fristgerechte Behandlung beantragen“, erklärt Ofner. Angerer geht noch einen Schritt weiter, will sogar bei der Kelag „den Aufsichtsrat abberufen“. Ob sich dafür Mehrheiten finden lassen, darf wohl bezweifelt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
173.027 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
125.959 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
117.338 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Kärnten
Dringliche Anfragen
FPÖ kritisiert: „Gefühl, dass Stillstand regiert“
Fälle in Kärnten
„Falsche Polizisten“ scheitern bei Betrugsmasche
Für Jung und Alt
Eine kunterbunte Faschingsparty am Alten Platz
Sechs KAC-Cracks dabei
Debüt im Nationalteam statt letzter Schulwoche
2348 neue Unternehmen
Kärntner Firmen: Nachhaltig und immer weiblicher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf