Kanzleramt gibt monatlich 450.000 Euro für PR aus

„Nicht alle in politischer Kommunikation tätig“

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter betonte Kanzlersprecher Daniel Kosak (ÖVP) am Freitagvormittag, dass nicht alle von ihnen in der „politischen Kommunikation“ tätig seien. Diese Aufstellung umfasse etwa das Bürgerservice, das für die Beantwortung von Bürgeranliegen zuständig ist, oder die Betreuung offizieller Social-Media-Kanäle des Bundeskanzleramts.