David Kurt: „Live spielen ist Gefühl wie Schweben“

Musik hat David Kurt in seinem Leben über viele Schwierigkeiten hinweg geholfen. Jetzt will er etwas davon zurückgeben und beim Song Contest mit „Pockets Full Of Snow“ antreten. Die „Krone“ traf den Musiker vor dem TV-Vorentscheid am 20. Februar.
Popmusik, damit hat sich David Kurt erst so richtig beschäftigt, seit er 16 Jahre alt geworden war. Denn der mittlerweile 26-jährige Wiener wuchs mit klassischer Musik auf. Als er dann aber die Gitarre seiner Schwester in die Hände bekam, war es um ihn geschehen. Es folgten Musikuni, Gründung einer eigenen Band und bald danach war der erste eigene Song geschrieben: „Viele sagen ja, dass Songwriting eine therapeutische Wirkung hat. Ich bin zwar immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Aber man kann schon Sachen dabei verarbeiten, man lernt dabei viel über sich selber und kann in diese Welt richtig eintauchen.“
„Ich war immer ein zwanghafter Mensch“
Beim Live spielen gab es zuerst eine Barriere, die der Wiener überwinden musste, doch auch hier hat die Musik ihm geholfen: „Ich war immer ein Mensch, der eher perfektionistisch und zwanghaft ist. Ich hatte Probleme damit, Emotionen wahrzunehmen. Bei den ersten Live-Auftritten habe ich mich dann auch nur auf das konzentriert, was schlecht laufen kann. Aber dann habe ich gelernt, mich dabei fallen zu lassen und jetzt ist es ein Gefühl wie Schweben.“
Mittlerweile bewegt sich sein Stil zwischen Folk, Rock und Pop – der Song, den er für den Song Contest eingereicht hat, hat aber auch Züge einer Ballade: „Der Song wirkt sehr stark wie ein Liebeslied, aber eigentlich ist es keines. Er ist aus einer Perspektive geschrieben, wo man melancholisch ist und sich einsam fühlt. Dann denkt man an Menschen, die einem früher viel bedeutet haben und bereut es, dass sie vielleicht nicht mehr da sind. Die Vergangenheit kann man nicht ändern, auch wenn man heute klüger ist.“
Name: David Kurt
Mein Song für den ESC: „Pockets Full Of Snow“
Herkunft: Wien
Musikalisches Idol: Nathaniel Rateliff
Liebster heimischer Song-Contest-Teilnehmer: JJ, weil ich selber Operngesang mache
Liebster ESC-Song: „What The Hell Just Happened“ von Remember Monday
Diesen Platz hole ich beim Song Contest für Österreich: Platz 3
Kurt will mit „Pockets Full Of Snow“ beim Vorentscheid am 20. Februar im ORF in erster Linie Emotionen bei den Menschen auslösen: „Ich will mit ihnen verbunden sein über diese Gefühle. Das ist einfach das Schönste auf der Welt für mich. Deshalb schreibe ich Songs, deshalb spiele ich live, deswegen will ich, dass möglichst viele Leute das hören.“
Dass der ESC der größte Musikbewerb der Welt ist, auf den auch unzählige Schlüsselfiguren des Musikgeschäfts gespannt schauen, ist natürlich auch kein schlechter Nebeneffekt ...
