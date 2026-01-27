David Kurt: „Live spielen ist Gefühl wie Schweben“

Popmusik, damit hat sich David Kurt erst so richtig beschäftigt, seit er 16 Jahre alt geworden war. Denn der mittlerweile 26-jährige Wiener wuchs mit klassischer Musik auf. Als er dann aber die Gitarre seiner Schwester in die Hände bekam, war es um ihn geschehen. Es folgten Musikuni, Gründung einer eigenen Band und bald danach war der erste eigene Song geschrieben: „Viele sagen ja, dass Songwriting eine therapeutische Wirkung hat. Ich bin zwar immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Aber man kann schon Sachen dabei verarbeiten, man lernt dabei viel über sich selber und kann in diese Welt richtig eintauchen.“