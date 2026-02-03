„Winter nicht mehr automatisch Stabilitätsfaktor“

Schwankungen zwischen Jänner und April

Auch die Zahl der Nächtigungen zwischen Jänner und April schwankt und zeigt eine deutliche Trendwende in Tirol: Während der Jänner und Februar zumeist auf konstantem Niveau blieben, ist der März im Sinkflug. „Der März entwickelt sich zunehmend zum Problemmonat. Selbst bei oft sehr guten Schneebedingungen gelingt es vielen Betrieben nicht mehr, ein überzeugendes Wintererlebnis zu vermitteln“, heißt es im Report.