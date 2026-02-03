Schwechat bangt um den einzigen Kassen-Kinderarzt

Besonders engagiert in der Sache ist Mag. pharm. Angela Simunek von der Stadtapotheke Schwechat, die sich im selben Haus befindet, wie jene Räumlichkeiten, die sich für ein neues Kinder-PVE eignen. Ihr liegt das Wohl der Kinder und jungen Eltern am Herzen, sieht sie den enormen Bedarf an medizinischer Hilfe doch Tag und Nacht an der Tara. „Viele Patienten sitzen viele Stunden mit ihren Kindern in Ambulanzen herum und holen dann sich spät am Abend die Medikamente ab. Es sollten doch eigentlich die Spitäler entlastet und der niedergelassene Bereich ausgebaut werden.“