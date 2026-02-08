Trotz Rückgang: Illegale Migration bleibt im Fokus

Wie sich die Zeiten ändern

88.340 Asylanträge, die Höchstzahl an Ansuchen, blieben vom Zustrom mit mehr als 700.000 Einwanderern im Sog der Flüchtlingswelle 2015 in Österreich übrig. Im Jänner 2023 waren es immerhin noch 1800 Formulare. Szenenwechsel in die Gegenwart: Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen weist – wie berichtet – das Burgenland, das von den Migrantenströmen aufgrund seiner Lage immer am meisten betroffen gewesen ist, innerhalb eines Monats keinen einzigen Asylantrag auf.