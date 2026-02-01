Anwälte aus Ungarn blitzten im Grenzstreit ab

Nichts unversucht lässt die deutsch-österreichisch-ungarische Anwaltskanzlei NZP Nagy Legal, um die Poller und die eigens errichtete Fußgängerzone an der Grenze in Schattendorf Richtung Ágfalva (Agendorf) rückgängig zu machen. Ihr Chef hatte sich im Juli 2023 geärgert, weil er aufgrund der von der Gemeinde installierten Durchfahrtssperre einen Umweg über Klingenbach in Kauf nehmen musste. Die Kanzlei hat Mehrkosten von 11,50 € eingeklagt. „Zu viel“, urteilte die Justiz, die Streitsumme wurde auf 27 Cent gesenkt. NZP bekam nichts.