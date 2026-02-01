Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Höchstrichter am Wort

Anwälte aus Ungarn blitzten im Grenzstreit ab

Burgenland
01.02.2026 09:00
Bürgermeister Thomas Hoffmann verweist darauf, dass die Poller und Fuzo an der Grenze ...
Bürgermeister Thomas Hoffmann verweist darauf, dass die Poller und Fuzo an der Grenze gerichtlich bestätigt sind(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Alle Versuche, die Durchfahrtssperre in Schattendorf juristisch zu Fall zu bringen, schlugen fehl. Jetzt war der Verfassungsgerichtshof am Wort.

0 Kommentare

Nichts unversucht lässt die deutsch-österreichisch-ungarische Anwaltskanzlei NZP Nagy Legal, um die Poller und die eigens errichtete Fußgängerzone an der Grenze in Schattendorf Richtung Ágfalva (Agendorf) rückgängig zu machen. Ihr Chef hatte sich im Juli 2023 geärgert, weil er aufgrund der von der Gemeinde installierten Durchfahrtssperre einen Umweg über Klingenbach in Kauf nehmen musste. Die Kanzlei hat Mehrkosten von 11,50 € eingeklagt. „Zu viel“, urteilte die Justiz, die Streitsumme wurde auf 27 Cent gesenkt. NZP bekam nichts.

Klage wegen „überflüssiger“ Grenzkontrollen
Unbeirrt hielt Schattendorfs Bürgermeister Thomas Hoffmann nach Unfällen im Ort an der Sicherheitsmaßnahme zur Verkehrsberuhigung fest, daraufhin klagte NZP die Republik Österreich wegen „überflüssiger“ Grenzkontrollen. Die Kanzlei ortete einen Verstoß gegen das Schengener Abkommen, diesmal ging es um 19 Cent für einen Umweg aufgrund eines Staus bei der Überfahrt – wieder vergebens.

Im nächsten Akt sahen sowohl das Landesgericht Eisenstadt als auch das Oberlandesgericht Wien die Gemeinde im Recht. Als dann das Ansuchen um eine Ausnahmegenehmigung von höchster Stelle als unbegründet abgewiesen worden ist, schaltete NZP mit dem Negativbescheid vor einem Jahr das Landesverwaltungsgericht und in weiterer Folge den Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein.

Zitat Icon

Anwälte aus Ungarn versuchen völlig erfolglos alles Mögliche, um gegen die Gemeinde rechtlich vorzugehen. 

Johannes Zink, Anwalt

Bild: Karl Grammer

Jetzt kann der Anwalt der Gemeinde, Johannes Zink, auf Anfrage der „Krone“ bestätigen, dass der VfGH den Antrag der Gegenseite zurückgewiesen hat. Sein Fazit: „Schattendorf hat alle Rechtsstreitigkeiten gewonnen, der Gemeinde wurde die Legitimität der Fußgängerzone mehrfach gerichtlich bescheinigt.“

Lesen Sie auch:
Er hat es drauf: jongliert Bälle und Fälle mit Leichtigkeit. Seine Rechtsberatungen für das ...
Krone Plus Logo
Star-Anwalt im Porträt
Dieser Mann ist nicht nur Doskozils Allzweckwaffe
23.02.2025
Klage abgewiesen
Skurriler Streit um 27 Cent wegen der Grenzsperre
29.01.2024

Nach Ende des Verfahrens lässt sich die Sanierung der von Rowdys beschädigten Poller fortsetzen. „Eine Kostenschätzung ist in Auftrag“, sagt Hoffmann: „Weiters werden alle Bescheide unserer Gemeinde, die auf Eis gelegen sind, so angepasst, dass die Anwärter nicht neuerlich zahlen müssen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / -0°
Symbol bedeckt
Güssing
1° / 2°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-2° / -0°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
-2° / -0°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-0° / 1°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
240.449 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
229.191 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
117.181 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Burgenland
Gesundheitspolitik
Doskozil lässt sich Spitalspläne nicht krankreden
Wer will einen Bunker?
Alte Kriegs-Immobilie lockt mit spartanischem Reiz
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
„Wir gehen nicht weg, mag kommen, was will!“
Umweltpreis vergeben
Burgenländer engagieren sich für grüne Zukunft
Hangrutsch in Neusiedl
Auto verschüttet, Bereich großräumig gesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf