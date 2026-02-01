Doskozil lässt sich Spitalspläne nicht krankreden

In der Folge würden Burgenländer immer wieder von Ablehnungen in Wiener Spitälern berichten. Besonders betroffen seien Patienten mit schweren Erkrankungen. „Es ist weder hinnehmbar noch tolerierbar, dass Burgenländer aufgrund ihres Meldezettels abgelehnt werden oder neun Monate und länger warten müssen“, so Doskozil. Dabei handle es sich aus seiner Sicht nicht um Einzelfälle. Die Zahlen würden zeigen, dass bereits ein strukturelles Versorgungsdefizit bestehe, das sich durch die alternde Bevölkerung weiter verschärfe.