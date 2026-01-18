Faller und Petschar ringen weiter um Chefsessel

Die Bürgermeisterwahl in Gmünd ist geschlagen: Claus Faller (Liste Jury) und Sylvia Petschar (SPÖ) gehen in die Stichwahl. In zwei Wochen werden die Bürger also erneut zur Wahlurne gebeten!
Die Neuwahl der Oberkärntner Gemeinde ist nötig gewesen, weil der bisherige Bürgermeister Josef Jury, der FPÖ-nahen Partei Liste Josef Jury, in einer Gemeinderatssitzung im Herbst 2025 überraschend seinen Rücktritt nach insgesamt 20-jähriger Amtszeit bekannt gab, wir haben mehrfach berichtet.
Seither leitete Vizebürgermeister und Parteikollege Claus Faller interimistisch die Geschäfte der Künstlerstadt. Faller, ist einer von drei Kandidaten, der sich zur Bürgermeister-Wahl hat aufstellen lassen. Bei der SPÖ war es Sylvia Petschar (Lehrerin) und bei der ÖVP Wirtschaftsingenieur und Landwirt Markus Schiffer.
Kein eindeutiges Ergebnis
Claus Faller hat bei der Wahl die meisten Stimmen – mit 732 (45,02 Prozent), gefolgt von Sylvia Petschar (SP) 490 Stimmen (30,14 Prozent). Markus Schiffer (ÖVP) erhielt 404 Stimmen (24,84 Prozent). Das bedeutet, dass Claus Faller von der Liste Jury mit Sylvia Petschar von den Roten in die Stichwahl, die am 1. Februar in zwei Wochen stattfinden wird, geht.
Große Freude kommt von Seiten der Roten: „Ich bin unheimlich froh, dass ich in die Stichwahl gekommen bin, ich bin ja doch erst seit kurzer Zeit in der Politik tätig“, freut sich Petschar und will sich bei allen Wählern, ihrer Familie und Parteikollegen bedanken.
Auch SP-Chef Daniel Fellner kam zur Bürgermeisterwahl nach Gmünd. „Um unsere Newcomerin zu unterstützen – und wir freuen uns über dieses solide Ergebnis!“
Claus Faller (Liste Josef Jury) – mit den meisten Stimmen: Wir sind drei Kandidaten auf Augenhöhe. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. 45,02 Prozent können sich sehen lassen. Ein eindeutiges Ergebnis im ersten Wahlgang ist zudem eine Seltenheit.
Enttäuscht zeigt sich Markus Schiffer (VP): „Ich wollte Bürgermeister werden, war im ersten Moment schon traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber im Vergleich zur Wahl 2021 haben wir zehn Prozent an Stimmen dazugewonnen, was uns natürlich extrem freut!“ Bei der Wahl im kommenden Jahr 2027 will sich Schiffer aufstellen lassen.
Insgesamt 2.189 Gemeindebürger waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,28 Prozent und 1648 Stimmen. Die Wahl hat auf die Zusammensetzung des Gemeinderates übrigens keinen Einfluss, da im Februar 2027 die regulären Gemeinderatswahlen stattfinden. Im Gemeinderat zählen die Liste Josef Jury acht Mandate, die Roten sieben, und die ÖVP vier.
