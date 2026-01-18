Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bürgermeisterwahl

Faller und Petschar ringen weiter um Chefsessel

Kärnten
18.01.2026 17:30
Sylvia Petschar (SP) und Claus Faller (Liste Josef Jury) ringen weiter um den ...
Sylvia Petschar (SP) und Claus Faller (Liste Josef Jury) ringen weiter um den Bürgermeistersessel in Gmünd. Am 1. Februar findet die Stichwahl statt. Vorwahltag: 23. Jänner(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Die Bürgermeisterwahl in Gmünd ist geschlagen: Claus Faller (Liste Jury) und Sylvia Petschar (SPÖ) gehen in die Stichwahl. In zwei Wochen werden die Bürger also erneut zur Wahlurne gebeten!

0 Kommentare

Die Neuwahl der Oberkärntner Gemeinde ist nötig gewesen, weil der bisherige Bürgermeister Josef Jury, der FPÖ-nahen Partei Liste Josef Jury, in einer Gemeinderatssitzung im Herbst 2025 überraschend seinen Rücktritt nach insgesamt 20-jähriger Amtszeit bekannt gab, wir haben mehrfach berichtet. 

Seither leitete Vizebürgermeister und Parteikollege Claus Faller interimistisch die Geschäfte der Künstlerstadt. Faller, ist einer von drei Kandidaten, der sich zur Bürgermeister-Wahl hat aufstellen lassen. Bei der SPÖ war es Sylvia Petschar (Lehrerin) und bei der ÖVP Wirtschaftsingenieur und Landwirt Markus Schiffer. 

Kein eindeutiges Ergebnis
Claus Faller hat bei der Wahl die meisten Stimmen – mit 732 (45,02 Prozent), gefolgt von Sylvia Petschar (SP) 490 Stimmen (30,14 Prozent). Markus Schiffer (ÖVP) erhielt 404 Stimmen (24,84 Prozent).  Das bedeutet, dass Claus Faller von der Liste Jury mit Sylvia Petschar von den Roten in die Stichwahl, die am 1. Februar in zwei Wochen stattfinden wird, geht.

Große Freude kommt von Seiten der Roten: „Ich bin unheimlich froh, dass ich in die Stichwahl gekommen bin, ich bin ja doch erst seit kurzer Zeit in der Politik tätig“, freut sich Petschar und will sich bei allen Wählern, ihrer Familie und Parteikollegen bedanken. 

Sylvia Petschar, SPÖ
Sylvia Petschar, SPÖ(Bild: Roland Holitzky)

Auch SP-Chef Daniel Fellner kam zur Bürgermeisterwahl nach Gmünd. „Um unsere Newcomerin zu unterstützen – und wir freuen uns über dieses solide Ergebnis!“ 

Claus Faller, Liste Josef Jury
Claus Faller, Liste Josef Jury(Bild: Roland Holitzky)

Claus Faller (Liste Josef Jury) – mit den meisten Stimmen: Wir sind drei  Kandidaten auf Augenhöhe. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. 45,02 Prozent können sich sehen lassen. Ein eindeutiges Ergebnis im ersten Wahlgang ist zudem eine Seltenheit. 

Markus Schiffer, ÖVP
Markus Schiffer, ÖVP(Bild: Roland Holitzky)


Enttäuscht zeigt sich Markus Schiffer (VP): „Ich wollte Bürgermeister werden, war im ersten Moment schon traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber im  Vergleich zur Wahl 2021 haben wir zehn Prozent an Stimmen dazugewonnen, was uns natürlich extrem freut!“ Bei der Wahl im kommenden Jahr 2027 will sich Schiffer aufstellen lassen.

Lesen Sie auch:
Faller, Petschar und Schiffer (von links nach rechts) wollen die künftigen Geschäfte der ...
Schwarz, blau oder rot
Künstlerstadt Gmünd wählt neuen Gemeindechef!
17.01.2026
Nach Jurys Rücktritt
Sie ringen um Chefsessel der Künstlerstadt Gmünd
06.01.2026
Nach 20 Jahren
Darum kehrt Stadtchef Jury der Politik den Rücken
30.09.2025



Insgesamt 2.189 Gemeindebürger waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 75,28 Prozent und 1648 Stimmen. Die Wahl hat auf die Zusammensetzung des Gemeinderates übrigens keinen Einfluss, da im Februar 2027 die regulären Gemeinderatswahlen stattfinden. Im Gemeinderat zählen die Liste Josef Jury acht Mandate, die Roten sieben, und die ÖVP vier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Gmünd
SPÖÖVPFPÖ
StichwahlBürgermeisterHerbst
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
204.513 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
144.554 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
117.520 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Kärnten
Bürgermeisterwahl
Faller und Petschar ringen weiter um Chefsessel
Seit Jahrtausenden
Heilung und Schutz: Gesegnetes Wasser
Festnahme
25-Jähriger löst mit Hitlergruß Polizeieinsatz aus
Schwerpunktation
33 Lenker mussten ihren Führerschein abgeben
„Kärnthema“
Deshalb gastiert der Skizirkus nicht in Kärnten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf