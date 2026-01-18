Faller und Petschar ringen weiter um Chefsessel



Enttäuscht zeigt sich Markus Schiffer (VP): „Ich wollte Bürgermeister werden, war im ersten Moment schon traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber im Vergleich zur Wahl 2021 haben wir zehn Prozent an Stimmen dazugewonnen, was uns natürlich extrem freut!“ Bei der Wahl im kommenden Jahr 2027 will sich Schiffer aufstellen lassen.