Tourengeher nach Lawinenabgang verstorben

Doch in dem Bereich hätten sich mehrere Lawinen gelöst. Dadurch gestaltete sich die Suche als schwierig. „Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich in der Nähe Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung aus Friaul-Julisch Venetien und Venetien zu einer Übung auf, darunter auch eine Lawinenhundestaffel.“ Noch ist über den Mann nichts bekannt, auch nicht die Staatsangehörigkeit.