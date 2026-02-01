Tourengeher nach Lawinenabgang verstorben

Zu gleich mehreren Lawinenabgängen ist es am Sonntag in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gekommen. Ein Mann musste dabei sein Leben lassen, ein weiterer wurde verletzt.
Der tödliche Unfall passierte laut APA im Gebiet von Casera Razzo. Dort wurde ein seit dem Nachmittag vermisster Skitourengeher tot aufgefunden. Unter etwa einem Meter Schnee wurde er von Bergrettern gefunden. „Ein Augenzeuge hatte beobachtet, wie der Skitourengeher von einer Lawine erfasst wurde“, heißt es weiter. Der Lawinenabgang ereignete sich auf etwa 1800 Metern Höhe unterhalb eines Nordhangs.
Doch in dem Bereich hätten sich mehrere Lawinen gelöst. Dadurch gestaltete sich die Suche als schwierig. „Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich in der Nähe Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung aus Friaul-Julisch Venetien und Venetien zu einer Übung auf, darunter auch eine Lawinenhundestaffel.“ Noch ist über den Mann nichts bekannt, auch nicht die Staatsangehörigkeit.
Ein weiterer Verschütteter
Auch im Gebiet der Sella Nevea, Provinz Udine, ereignete sich ein Lawinenabgang. Auf etwa 2000 Metern Höhe wurde dort ein Skitourengeher, Mitglied einer fünfköpfigen Gruppe, von den Schneemassen erfasst. Die Person konnte gerettet werden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Udine gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.