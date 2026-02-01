Vorteilswelt
An Grenze zu Kärnten

Tourengeher nach Lawinenabgang verstorben

Kärnten
01.02.2026 19:52
(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu gleich mehreren Lawinenabgängen ist es am Sonntag in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien gekommen. Ein Mann musste dabei sein Leben lassen, ein weiterer wurde verletzt. 

Der tödliche Unfall passierte laut APA im Gebiet von Casera Razzo. Dort wurde ein seit dem Nachmittag vermisster Skitourengeher tot aufgefunden. Unter etwa einem Meter Schnee wurde er von Bergrettern gefunden.  „Ein Augenzeuge hatte beobachtet, wie der Skitourengeher von einer Lawine erfasst wurde“, heißt es weiter. Der Lawinenabgang ereignete sich auf etwa 1800 Metern Höhe unterhalb eines Nordhangs.

Doch in dem Bereich hätten sich mehrere Lawinen gelöst. Dadurch gestaltete sich die Suche als schwierig. „Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich in der Nähe Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung aus Friaul-Julisch Venetien und Venetien zu einer Übung auf, darunter auch eine Lawinenhundestaffel.“ Noch ist über den Mann nichts bekannt, auch nicht die Staatsangehörigkeit.   

Ein weiterer Verschütteter
Auch im Gebiet der Sella Nevea, Provinz Udine, ereignete sich ein Lawinenabgang. Auf etwa 2000 Metern Höhe wurde dort ein Skitourengeher, Mitglied einer fünfköpfigen Gruppe, von den Schneemassen erfasst. Die Person konnte gerettet werden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Udine gebracht.

