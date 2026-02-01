Vorteilswelt
Am Großglockner

Skitourengeherin bei Abfahrt gestürzt und verletzt

Tirol
01.02.2026 21:08
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Folgenschwerer Unfall bei einer hochalpinen Skitour am Großglockner! Eine 18-jährige Ukrainerin war am Sonntagvormittag mit zwei Freunden unterwegs, als sie bei einer Abfahrt auf rund 3000 Meter Seehöhe zu Sturz kam und sich am Knie verletzte.

0 Kommentare

Die drei Alpinisten übernachteten im Winterraum der Adlersruhe und planten ursprünglich, am nächsten Tag den Gipfel des Großglockners zu besteigen. Aufgrund der Verhältnisse entschied sich die Gruppe jedoch Sonntagfrüh gegen den Gipfelaufstieg und trat die Abfahrt zurück zum Lucknerhaus an.

Weiterfahrt war nach Sturz unmöglich
Während der Abfahrt kam die 18-Jährige im Bereich des Ködnitzkees, auf dem sogenannten „Alten Kalser Weg“, auf einer Seehöhe von rund 3000 Metern zu Sturz. Dabei zog sie sich eine Knieverletzung zu und konnte nicht mehr weiterfahren. Die Begleiter setzten daraufhin einen Alpinnotruf ab.

Ins Krankenhaus geflogen
Die Verletzte wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen. Die beiden Begleiter konnten die Abfahrt selbstständig fortsetzen.

Tirol

