Skitourengeherin bei Abfahrt gestürzt und verletzt

Weiterfahrt war nach Sturz unmöglich

Während der Abfahrt kam die 18-Jährige im Bereich des Ködnitzkees, auf dem sogenannten „Alten Kalser Weg“, auf einer Seehöhe von rund 3000 Metern zu Sturz. Dabei zog sie sich eine Knieverletzung zu und konnte nicht mehr weiterfahren. Die Begleiter setzten daraufhin einen Alpinnotruf ab.