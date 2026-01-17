Künstlerstadt Gmünd wählt neuen Gemeindechef!

Schwarz, blau oder rot? In der Künstlerstadt Gmünd bitten morgen, Sonntag, drei neue Bürgermeisterkandidaten zur Wahlurne. Eine Stichwahl schließen viele in der Oberkärntner Gemeinde nicht aus.
Jetzt wird’s ernst! Morgen, Sonntag, entscheiden 2189 Wahlberechtigte über die Zukunft ihrer Heimatgemeinde Gmünd. Weil ein Nachfolger für den ehemaligen Bürgermeister Josef Jury gewählt werden muss. Der langjährige Stadtchef verkündete während einer Gemeinderatssitzung im Herbst 2025 seinen plötzlichen Rücktritt, wir berichteten.
Zur bevorstehenden Wahl treten der interimistische Bürgermeister Claus Faller (Liste Josef Jury), Sylvia Petschar (SPÖ) und Markus Schiffer (VP) an.
Die rechte Hand des ehemaligen Bürgermeisters...
Faller hat sich 2003 der Gemeindepolitik verschrieben, war immer Jurys rechte Hand. Warum gerade der Stabsunteroffizier beim Spittaler Bundesheer gewählt werden soll, erklärt der Gmünder in seinem Wahlprospekt: „Weil ich noch vieles umsetzen will und kann, weil Vereine schon immer Teil meines Lebens waren, weil mir Familie wichtig ist, weil ich die Kontakte in der Region pflege, mich durchsetzen und mit allen kann!“
Bei den Roten ließ sich eine Frau aufstellen
Petschar, die seit gut einer Periode Teil der Gemeindepolitik ist, spricht sich für „mehr Einbeziehung der Mitbürger in Entscheidungen und mehr Informationen vor Projekten aus“. Weitere Anliegen sind die Wiedereinführung des Kindergartenbusses, Sanierung der Volksschule, leistbare Wohnungen in der Vorstadt, ein Jugendtreff. Die SP-Kandidatin, die sich 2026 als Lehrerin in die Pension verabschiedet, will sich „danach voll und ganz auf das Bürgermeisteramt konzentrieren.
ÖVP tritt mit Markus Schiffer an
Schiffer (ÖVP), seit einer Periode im Gemeinderat, sieht „offene, transparente Kommunikation als Grundlage einer erfolgreichen Gemeindepolitik“. Der Landwirt will regelmäßige Besprechungen mit allen Fraktionen und Abteilungen sowie Bürgermeisterstammtische einführen – für mehr Bürgernähe und um gemeinsam an Ideen sowie Problemen zu feilen. Lebensraum will er für alle Generationen schaffen.
Zwei polarisierende Themen in Stadt
Was die Bürgermeisterwahl in der Künstlerstadt spannend macht, sind zwei polarisierende Themen: der Ausbau am Hausberg Stubeck und das geplante Wasserstoff-Forschungszentrum neben der Autobahnabfahrt. Kurz: Petschar und Schiffer sind gegen die Forschungsanlage, Faller dafür.
In der lodronschen Reitschule kann man morgen (7 bis 16 Uhr) seine Stimme abgeben. Gegen 17.30 Uhr erwartet Amtsleiter Christian Rudiferia das Wahl-Ergebnis.
Stichwahl nicht ausgeschlossen
Eine Stichwahl schließt man in Gmünd übrigens nicht aus. Schon bei den vergangenen beiden Bürgermeisterwahlen war ein zweiter Wahlgang notwendig. Josef Jurys damalige Mitstreiterin war beide Male Heidi Penker (SP).
