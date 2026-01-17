Künstlerstadt Gmünd wählt neuen Gemeindechef!

Die rechte Hand des ehemaligen Bürgermeisters...

Faller hat sich 2003 der Gemeindepolitik verschrieben, war immer Jurys rechte Hand. Warum gerade der Stabsunteroffizier beim Spittaler Bundesheer gewählt werden soll, erklärt der Gmünder in seinem Wahlprospekt: „Weil ich noch vieles umsetzen will und kann, weil Vereine schon immer Teil meines Lebens waren, weil mir Familie wichtig ist, weil ich die Kontakte in der Region pflege, mich durchsetzen und mit allen kann!“