Dschungelcamp Tag 9:

Tränen, kein Klopapier und für Umut war Schluss

Society International
31.01.2026 22:42
Hubert Fella und Simone Ballack weinen am Lagerfeuer.
Hubert Fella und Simone Ballack weinen am Lagerfeuer.(Bild: Foto: RTL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

An Tag neun eskalierte die Stimmung im Camp endgültig – und für Umut Tekin hatte das Abenteuer ein Ende. Die Zuschauer wählten den Star aus der Show, er musste das Camp verlassen. Zurück blieben Hunger, Streit, Tränen und ein handfester Klopapier-Skandal.

0 Kommentare

Nach der Dschungelprüfung brachten Gil und Ariel fünf Sterne ins Camp – die Ausbeute fiel dennoch mager aus. Auf dem Speiseplan standen acht Radieschen, Schlangenbohnen, Schwanenhalskürbis, Baby-Jackfrucht und drei Täubchen. Doch statt Dankbarkeit herrschte schlechte Laune.

Tränen am Lagerfeuer: „Die Nerven liegen blank“
Später saßen Simone und Hubert am Lagerfeuer – beide den Tränen nahe. „Die Nerven liegen blank“, so Hubert mit glasigen Augen. „Im Moment lasse ich alles an mich ran. Ich bin hier die Heulsuse, daheim heule ich nie.“ Simone stimmte zu: „Mit Team hat das hier nichts zu tun. Jeder macht sein eigenes Ding.“  

Bei Hubert Fella und Simone Ballack liegen die Nerven blank.
Bei Hubert Fella und Simone Ballack liegen die Nerven blank.(Bild: Foto: RTL)

Hubert hatte auch gleich ein Beispiel parat: „Ich habe gesehen, wie die immer das Klopapier verbraucht hat, die Ariel!“ Simone wunderte das nicht: „Das ist der scheißegal. Die ist ein Egoist. Das ist wirklich ein faules Stück. Die hat allein schon drei Tage durchgepennt, weil keiner die einteilt. Haben die alle Angst vor der? Das sind doch alles erwachsene Leute! Ich arbeite hart das ganze Jahr. Und die machen nur dieses Reality. Nichts anderes. Alles immer nur eine Selbstdarstellung. Oberflächlich. Keiner fragt dich mal: ,Wie geht es dir?‘“

Grund genug für Hubert, genau das Simone zu fragen: „Wie geht es dir mit deinem Sohn? Das tut dir doch bestimmt sehr weh hier, oder?“

In der Sekunde schossen Tränen in Simones Augen und sie nickte, antwortete aber gefasst: „Und dann muss ich mich mit so Rotzgören hier herumschlagen. Die brechen mich hier nicht, glaub‘ mir! Keiner von diesen Pappenheimern! Ich will unbedingt gewinnen!“ Und genau das will Hubert auch … Der Sohn von Simone Ballack ist 2021 mit nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen.

Klopapier-Debakel im Camp
Das Thema Klopapier zog sich durch die ganze Sendung: Als Mirja auf der Toilette feststellte, dass kein Klopapier mehr da war, brach Chaos aus. „Jetzt sitze ich hier fest“, rief sie verzweifelt. Dabei hatte das Camp erst vor Kurzem sechs Rollen für drei Tage erhalten.

Der Verdacht: Missbrauch. „Ich habe gesehen, dass sich Leute damit Gesicht und Hände abgewischt haben“, sagte Mirja. Teamchefin Eva organisierte schließlich Nachschub – allerdings nur eine zusätzliche Rolle.

„Ich verteile euch Papierstückchen, damit müsst ihr bis morgen auskommen“, ordnete Eva an. Das sorgte für neue Diskussionen. Am Ende verschwanden die Papier-Rationen in Taschen, Hüten und Kleidung. Mirja kommentierte trocken: „Da klaut mir das keiner.“

Eva Benetatou hat eine Rolle Klopapier bekommen.
Eva Benetatou hat eine Rolle Klopapier bekommen.(Bild: Foto: RTL)

Dschungelprüfung „Die Genöhle-Höhle“ endet im Chaos
In der Dschungelprüfung traten Samira, Umut, Simone, Mirja, Patrick und Stephen an. In der dunklen „Genöhle-Höhle“ mussten sie unter massivem Tierbeschuss Puzzle-Sterne zusammensetzen.

Kakerlaken, Maden und Ameisen regneten auf die Stars herab. Vor allem Umut geriet in Panik: „Mein Auge! Die beißen!“, schrie er unter Tränen.

Die Kommunikation brach zusammen, das Chaos war perfekt. Am Ende schaffte es nur Simone, zwei Sterne zusammenzusetzen – sie blieb die Einzige mit Erfolg.

Mirja du Mont (l.) und Simone Ballack in der Dschungelprüfung „Die Genöhle-Höhle“
Mirja du Mont (l.) und Simone Ballack in der Dschungelprüfung „Die Genöhle-Höhle“(Bild: Foto: RTL)

Zuschauer-Entscheidung: Umut musste gehen
Nach all dem Stress folgte die nächste bittere Wahrheit: Die Zuschauer hatten entschieden. Für Umut war das Dschungelcamp an Tag neun vorbei. Der Star musste seine Sachen packen und das Camp verlassen – während die übrigen Kandidaten erschöpft, hungrig und emotional angeschlagen zurückblieben.

