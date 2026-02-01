Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Dschungel-Aus

Umut: „Ich bin schon verletzt und enttäuscht“

Society International
01.02.2026 06:03
Überraschungsrauswurf aus dem Dschungelcamp: Umut muss packen!
Überraschungsrauswurf aus dem Dschungelcamp: Umut muss packen!(Bild: Foto: RTL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Reality-Star Umut Tekin muss aus dem Dschungelcamp ausziehen. An Tag neun bekam er die wenigsten Anruferstimmen – zur großen Überraschung seiner Mitcamper und offenbar auch der Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen. Die reagierten mit „echt jetzt?“ auf die Info, dass es den 28-Jährigen getroffen hat.

0 Kommentare

Dabei hatte er in der Dschungelprüfung noch für große Unterhaltung gesorgt, weil er sichtlich und vor allem hörbar unter den Kakerlaken und Mehlwürmern litt, die über ihm ausgekippt wurden, während er mit fünf seiner Kollegen Sterne-Puzzle lösen musste. „Das war wirklich eine der besten Prüfungen“, sagte dazu auch Moderator Köppen.

Umut: „Ich bin schon echt traurig“
In der „Stunde danach“ auf RTL kämpfte der 28-jährige Umut mit den Tränen. „Ich bin schon echt traurig“, sagte er. „Ich bin schon verletzt und enttäuscht.“ Trotzdem muss er Nicole Belstler-Boettcher zurück ins Hotel folgen. Die Schauspielerin war als Erste aus dem Camp geflogen und weigerte sich bei ihrem Auszug, Sänger Gil Ofarim die Hand zu geben. Der fand das „schwach“.

Der enttäuschte Umut ist aber nicht der Einzige mit dem großen Traum von der Dschungelkrone. „Ich will unbedingt gewinnen“, sagte zum Beispiel Ex-Spielerfrau Simone Ballack, der es dann auch gelang, die beiden Sterne im Alleingang zusammen zu puzzeln, mit denen die Sechser-Gruppe aus der Prüfung zurück ins Camp kamen.

Umut bei seiner letzten Dschungelprüfung
Umut bei seiner letzten Dschungelprüfung(Bild: Foto: RTL)

Ariel: „Die Erde ist flach“
Ansonsten bleibt Camperin Ariel Dauerthema im australischen Dschungel. Sie provoziert nicht nur Ofarim pausenlos, sondern versucht das bei nahezu allen ihrer Urwald-Mitbewohner. „Alle nochmal frisch durchbeleidigt“, fasst Moderator Köppen ihr Vorgehen zusammen.

Reality-Star Ariel sorgt für Kontroversen und meinte, auf TikTok gehört zu haben, dass die Erde ...
Reality-Star Ariel sorgt für Kontroversen und meinte, auf TikTok gehört zu haben, dass die Erde flach ist ...(Bild: Foto: RTL)

Außerdem erzählt sie, dass sie die Erde für eine Scheibe hält und Neil Armstrong ihrer Ansicht nach nie auf dem Mond war. Das wisse sie von Tiktok. „Das viele Blondierpulver hat sich durchgefressen“, befürchtet da schon Hubert Fella. Andere vermuten eher Taktik im Kampf um Sendezeit und dass der 22-Jährigen die Form der Erde durchaus bekannt ist.

Das bringt nicht nur Ballack an ihre Grenzen. „Da muss ich mich mit so Rotzgören rumschlagen“, sagt sie nachts am Lagerfeuer.

Lesen Sie auch:
Hubert Fella und Simone Ballack weinen am Lagerfeuer.
Dschungelcamp Tag 9:
Tränen, kein Klopapier und für Umut war Schluss
31.01.2026
Ariel vor Ausstieg!
Handtuch-Gate erschüttert das RTL-Dschungelcamp
28.01.2026

Wie dem auch sei – die Zuschauer scheinen sich an der Ariel-Show nicht sonderlich zu stören. Sie wird souverän in den zehnten Tag gewählt, im Gegensatz zu Eva Benetatou, die die zweitwenigsten Stimmen bekam und mit einem „Vielleicht“ zittern musste.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
239.879 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
228.865 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
116.710 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Society International
Nach Dschungel-Aus
Umut: „Ich bin schon verletzt und enttäuscht“
Dschungelcamp Tag 9:
Tränen, kein Klopapier und für Umut war Schluss
Große Anerkennung
Fendrich „zieht Hut“ vor neuer Springsteen-Hymne
SIE muss gehen!
Ariel attackiert Gil – und der erste Star ist raus
Catherine O‘Hara
Mutter von „Kevin allein zu Haus“ stirbt mit 71
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf