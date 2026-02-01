Umut: „Ich bin schon verletzt und enttäuscht“

Umut: „Ich bin schon echt traurig“

In der „Stunde danach“ auf RTL kämpfte der 28-jährige Umut mit den Tränen. „Ich bin schon echt traurig“, sagte er. „Ich bin schon verletzt und enttäuscht.“ Trotzdem muss er Nicole Belstler-Boettcher zurück ins Hotel folgen. Die Schauspielerin war als Erste aus dem Camp geflogen und weigerte sich bei ihrem Auszug, Sänger Gil Ofarim die Hand zu geben. Der fand das „schwach“.