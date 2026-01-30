Mutter von „Kevin allein zu Haus“ stirbt mit 71

Traurige Nachrichten ereilen uns aus Hollywood: Die preisgekrönte Schauspielerin Catherine O‘Hara, bekannt unter anderem aus dem Weihnachts-Kultfilm „Kevin – Allein zu Haus“, ist im Alter von 71 Jahren gestorben.
O‘Hara sei an diesem Freitag aus dem Leben geschieden, bestätigte ihr Manager gegenüber dem US-Magazin „Variety“. Details über die Todesursache und ihren Aufenthaltsort liegen bislang nicht vor. Laut „PageSix“ war der Filmstar nach einem Notruf am Nachmittag in einem „ernsten Zustand“ in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden.
Über Jahrzehnte prägte die kanadische Schauspielerin die Film- und Fernsehlandschaft. Besondere Beachtung fand sie durch ihre Darstellung der vergesslichen Mutter von Macaulay Culkin in den Filmen „Kevin allein zu Haus“ (1990) und „Kevin allein in New York“ (1992).
Auch im echten Leben verbunden
Macaulay Culkin galt als enger Freund O‘Haras – so war sie auch dabei, als er einen Stern auf dem Walk of Fame erhielt. In jüngerer Zeit gewann die Darstellerin zwei Canadian Screen Awards als Beste Hauptdarstellerin für ihre Arbeit an „Schitt‘s Creek“.
Bis zuletzt war die Charakterdarstellerin auf den Kino-Leinwänden und TV-Bildschirmen der Welt zu sehen. Etwa wirkte sie in „Beetlejuice Beetlejuice“ (2024), der Fortsetzung der ikonischen Fantasy-Horrorkomödie, und in der zweiten Staffel der postapokalyptischen Serie „The Last of Us“ mit.
O‘Hara war seit 1992 mit Bo Welch verheiratet und hinterlässt zwei Söhne – Matthew und Luke.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.