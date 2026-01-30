Vorteilswelt
Catherine O‘Hara

Mutter von „Kevin allein zu Haus“ stirbt mit 71

Society International
30.01.2026 20:04
O‘Hara wurde unter anderem mit dem Emmy und dem Golden Globe geehrt.
O‘Hara wurde unter anderem mit dem Emmy und dem Golden Globe geehrt.(Bild: EPA/Tolga Akmen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Traurige Nachrichten ereilen uns aus Hollywood: Die preisgekrönte Schauspielerin Catherine O‘Hara, bekannt unter anderem aus dem Weihnachts-Kultfilm „Kevin – Allein zu Haus“, ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

O‘Hara sei an diesem Freitag aus dem Leben geschieden, bestätigte ihr Manager gegenüber dem US-Magazin „Variety“. Details über die Todesursache und ihren Aufenthaltsort liegen bislang nicht vor. Laut „PageSix“ war der Filmstar nach einem Notruf am Nachmittag in einem „ernsten Zustand“ in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden.

Über Jahrzehnte prägte die kanadische Schauspielerin die Film- und Fernsehlandschaft. Besondere Beachtung fand sie durch ihre Darstellung der vergesslichen Mutter von Macaulay Culkin in den Filmen „Kevin allein zu Haus“ (1990) und „Kevin allein in New York“ (1992).

Der achtjährige Kevin wird in dem Film-Hit versehentlich daheim vergessen.
Der achtjährige Kevin wird in dem Film-Hit versehentlich daheim vergessen.(Bild: Viennareport)

Auch im echten Leben verbunden
Macaulay Culkin galt als enger Freund O‘Haras – so war sie auch dabei, als er einen Stern auf dem Walk of Fame erhielt. In jüngerer Zeit gewann die Darstellerin zwei Canadian Screen Awards als Beste Hauptdarstellerin für ihre Arbeit an „Schitt‘s Creek“.

Bis zuletzt war die Charakterdarstellerin auf den Kino-Leinwänden und TV-Bildschirmen der Welt zu sehen. Etwa wirkte sie in „Beetlejuice Beetlejuice“ (2024), der Fortsetzung der ikonischen Fantasy-Horrorkomödie, und in der zweiten Staffel der postapokalyptischen Serie „The Last of Us“ mit.

Lesen Sie auch:
Kevin ist groß geworden und muss sich nun um seine Eltern kümmern. 
„Nicht allein Zu Haus“
Macaulay Culkin kehrt als erwachsener Kevin zurück
05.11.2025
Regisseur packt aus
Größtes Geheimnis um „Kevin“-Kultfilm enthüllt
27.12.2024

O‘Hara war seit 1992 mit Bo Welch verheiratet und hinterlässt zwei Söhne – Matthew und Luke.

