Mutter von „Kevin allein zu Haus“ stirbt mit 71

O‘Hara sei an diesem Freitag aus dem Leben geschieden, bestätigte ihr Manager gegenüber dem US-Magazin „Variety“. Details über die Todesursache und ihren Aufenthaltsort liegen bislang nicht vor. Laut „PageSix“ war der Filmstar nach einem Notruf am Nachmittag in einem „ernsten Zustand“ in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden.