FPÖ Wien schockiert über den Tod von Mitarbeiterin

Die Wiener FPÖ trauert um ihre langjährige Mitarbeiterin und Ottakringer Bezirksrätin Heike Nepras, die völlig unerwartet verstorben ist. „Ihr plötzlicher Tod erfüllt die freiheitliche Familie mit tiefer Bestürzung und großer Trauer. Mit Heike Nepras verliert die Wiener Landesgruppe eine engagierte, verlässliche und geschätzte Weggefährtin“, heißt es in einer Aussendung. Nepras arbeitete bereits seit dem Jahr 2006 für die Freiheitlichen und kandidierte bei der Wien-Wahl im April 2025 auf Platz 9 der Landesliste.