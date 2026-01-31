FPÖ Wien schockiert über den Tod von Mitarbeiterin

Große Trauer bei den Wiener Freiheitlichen: Die langjährige Mitarbeiterin und Ottakringer Bezirksrätin Heike Nepras ist Freitagabend völlig unerwartet im 44. Lebensjahr verstorben.
Die Wiener FPÖ trauert um ihre langjährige Mitarbeiterin und Ottakringer Bezirksrätin Heike Nepras, die völlig unerwartet verstorben ist. „Ihr plötzlicher Tod erfüllt die freiheitliche Familie mit tiefer Bestürzung und großer Trauer. Mit Heike Nepras verliert die Wiener Landesgruppe eine engagierte, verlässliche und geschätzte Weggefährtin“, heißt es in einer Aussendung. Nepras arbeitete bereits seit dem Jahr 2006 für die Freiheitlichen und kandidierte bei der Wien-Wahl im April 2025 auf Platz 9 der Landesliste.
Sie war zuletzt als Büroleiterin von Landesparteiobmann Dominik Nepp tätig. „In diesen schweren Stunden gilt das tief empfundene Mitgefühl ihrer Familie, ihren Angehörigen und Freunden“, so die FPÖ. Auch von Ottakrings Bezirkschefin Stefanie Lamp (SPÖ) kam eine Beileidsbekundung: „Als Bezirksvorsteherin durfte ich besonders ihr verbindendes Auftreten kennenlernen, durch das sie über Parteigrenzen hinweg geschätzt wurde.“
