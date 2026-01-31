Sturm-Aderlass: Sportchef gibt sich entspannt

„Alles ruhig“

Das wäre aus Grazer Sicht ein Schlag. Zuletzt wurden Zweifel über den Fitnesszustand von Niklas Geyrhofer laut, dazu leistete sich Emanuel Aiwu im Europacup gegen Brann in Hälfte eins einen beinahe folgenschweren Schnitzer. Dimitri Lavalee ist natürlich noch lange mit Knieverletzung out. Ein Abgang von Oermann würde – trotz der Heimholung von Paul Koller – schon schwerer wiegen. Sturm-Sportdirektor Michael Parensen ließ allerdings ausrichten, dass Stand jetzt „alles ruhig“ und man geschlossen auf das Cup-Match in Altach fokussiert sei. Sowohl Tim Oermann als auch der nach England drängende Tomi Horvat sind im Flieger nach Altach.