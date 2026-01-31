Vorteilswelt
Nächster Abgang?

Sturm-Aderlass: Sportchef gibt sich entspannt

Steiermark
31.01.2026 13:20
Tim Oermann (r.) soll wieder zurück zu Stammverein Leverkusen wechseln.
Tim Oermann (r.) soll wieder zurück zu Stammverein Leverkusen wechseln.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bevor Sturm am Sonntag im Cup in Altach – just beim Ex-Klub von Trainer Fabio Ingolitsch – bestehen muss, wird in Deutschland von der Heimholung von Sturms aktuell teuerstem Innenverteidiger Tim Oermann berichtet. Die Grazer geben sich entspannt. 

0 Kommentare

„Oermann kommt aus Graz“, titelt der „Kicker“ und spricht davon, dass der deutsche Vizemeister Leverkusen seinen Spieler vorzeitig von seiner Leihe zu Sturm zurück in die Heimat bringt. Somit soll das Abenteuer des U21-Nationalspielers, der in bislang 20 Spielen für Sturm 19 Mal in der Startelf stand, in der Steiermark frühzeitig abgebrochen werden.

Sportchef Parensen (r.) gibt sich enstpannt.
Sportchef Parensen (r.) gibt sich enstpannt.(Bild: GEPA)

„Alles ruhig“
Das wäre aus Grazer Sicht ein Schlag. Zuletzt wurden Zweifel über den Fitnesszustand von Niklas Geyrhofer laut, dazu leistete sich Emanuel Aiwu im Europacup gegen Brann in Hälfte eins einen beinahe folgenschweren Schnitzer. Dimitri Lavalee ist natürlich noch lange mit Knieverletzung out. Ein Abgang von Oermann würde – trotz der Heimholung von Paul Koller – schon schwerer wiegen. Sturm-Sportdirektor Michael Parensen ließ allerdings ausrichten, dass Stand jetzt „alles ruhig“ und man geschlossen auf das Cup-Match in Altach fokussiert sei. Sowohl Tim Oermann als auch der nach England drängende Tomi Horvat sind im Flieger nach Altach.

