Sturm-Aderlass: Sportchef gibt sich entspannt

Bevor Sturm am Sonntag im Cup in Altach – just beim Ex-Klub von Trainer Fabio Ingolitsch – bestehen muss, wird in Deutschland von der Heimholung von Sturms aktuell teuerstem Innenverteidiger Tim Oermann berichtet. Die Grazer geben sich entspannt.
„Oermann kommt aus Graz“, titelt der „Kicker“ und spricht davon, dass der deutsche Vizemeister Leverkusen seinen Spieler vorzeitig von seiner Leihe zu Sturm zurück in die Heimat bringt. Somit soll das Abenteuer des U21-Nationalspielers, der in bislang 20 Spielen für Sturm 19 Mal in der Startelf stand, in der Steiermark frühzeitig abgebrochen werden.
„Alles ruhig“
Das wäre aus Grazer Sicht ein Schlag. Zuletzt wurden Zweifel über den Fitnesszustand von Niklas Geyrhofer laut, dazu leistete sich Emanuel Aiwu im Europacup gegen Brann in Hälfte eins einen beinahe folgenschweren Schnitzer. Dimitri Lavalee ist natürlich noch lange mit Knieverletzung out. Ein Abgang von Oermann würde – trotz der Heimholung von Paul Koller – schon schwerer wiegen. Sturm-Sportdirektor Michael Parensen ließ allerdings ausrichten, dass Stand jetzt „alles ruhig“ und man geschlossen auf das Cup-Match in Altach fokussiert sei. Sowohl Tim Oermann als auch der nach England drängende Tomi Horvat sind im Flieger nach Altach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.